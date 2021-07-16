На место происшествия прибыли медики, но им не удалось спасти парня. Это случилось 15 июля на реке Вовчая.
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Не заметила, что тонет
Девушка пошла плавать. Позже она заметила, что брата нигде нет. Сестра вызвала скорую помощь и спасателей. Работники ГСЧС приехали и вытащили тело парня. Он был уже мертвым.
Тогда медики вызвали на место происшествия полицию. Правоохранители открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай".
Тело парня отправили на экспертизу. Продолжается досудебное расследование и выясняют все обстоятельства происшествия.
На месте работали полицейские из Чугуевского районного управления.
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