На место происшествия прибыли медики, но им не удалось спасти парня. Это случилось 15 июля на реке Вовчая.

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Не заметила, что тонет

Девушка пошла плавать. Позже она заметила, что брата нигде нет. Сестра вызвала скорую помощь и спасателей. Работники ГСЧС приехали и вытащили тело парня. Он был уже мертвым.

Тогда медики вызвали на место происшествия полицию. Правоохранители открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай".

Тело парня отправили на экспертизу. Продолжается досудебное расследование и выясняют все обстоятельства происшествия.

На месте работали полицейские из Чугуевского районного управления.

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