Волейбол: сборная Украины без проблем одолела сборную Португалии

Женская сборная Украины по волейболу провела матч против сборной Португалии на выезде в рамках Золотой Евролиги. Украинки не почувствовали особых проблем в матче, одержав убедительную победу.

Если в первом сете еще шла напряженная борьба (22:25), то два следующих сеты украинки взяли без лишних проблем – 14:25 и 13:25.

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Португалия – Украина 0:3 (22:25, 14:25, 13:25)

Таким образом украинки одержали первую победу в группе. До этого они уступили сборным Болгарии и Азербайджана. Именно болгарки лидируют в группе, одержав три победы над соперницами.



Теперь сборная Украины проведет три домашних поединка в Киеве. Следующий – со сборной Португалии 30 мая. После этого 2 июня со сборной Болгарии, а затем 6 июня – Азербайджана.