Волевая победа "Донбасса" и разгром от "Кременчуга": обзор 19 тура УХЛ

25 ноября завершился 19 тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги, в рамках которого "Днепр" всухую обыграл "Белый Барс", "Кременчуг" разгромил харьковчан, а "Ледяные Волки" в напряженном матче уступили "Донбассу".

"Днепро" – "Белый Барс" 3:0 (1:0; 0:0; 2:0)

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Достаточно неплохой матч выдали белоцерковцы, особенно после проигранного ранее поединка со счетом 1:5. "Днепру" еще на старте первого периода удалось открыть счет, но дальше Кирилл Кучер надежно держал на замке свои ворота и до третьего периода не позволял противнику отличиться в своих владениях.

Заключительный отрезок встречи для хозяев площадки стал самым результативным – херсонцы еще дважды прошили голкипера белоцерковчан и одержали победу в этом матче. "Белый Барс", в свою очередь, так и не смог обойти лучшую в Лиге оборону и прошить Олега Петрова, который, к слову, записал себе в актив очередной "сухарь".

Таким образом, "Днепр" сохранил 4-очковое отставание от 1-го места в турнирной таблице по итогам 19 матчей. В свою очередь "Белый Барс" опережает "Динамо" на 6 очков, имея на 2 проведенных игры больше.



"Динамо" – "Кременчуг" 3:9 (0:1; 2:2; 1:6)

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Оборону харьковчане держали до третьей двадцатиминутки, хотя до этого команда из Харькова подала неплохую заявку на победу в этом матче. Второй период клубы закончили с минимальным преимуществом "Кременчуга" и ничто не предвещало разгромного результата матча. Однако за последние 20 минут встречи кременчужане смогли 6 раз поразить ворота Тимура Мамедова, установив окончательный разгромный счет 9:3.

Отметим, что ранее состав харьковской команды пополнил экс-капитан клуба и лучший бомбардир "регулярки" прошлого розыгрыша УХЛ Владимир Чердак. Именно этот переход может стать толчком для харьковчан выигрывать и показывать положительный результат. С другой стороны, отставка главного тренера команды Александра Сеуканда после этого матча, не лучшим образом повлияет на будущее настроение команды.

Так что дальнейшее будущие харьковчан пока остается непредсказуемым и трудно предсказать, как дальше будет играть эта команда.



"Ледяные Волки" – "Донбасс" 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

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Этот матч стал настоящим сюрпризом как для киевских болельщиков, так и для донецкой команды. Мало того, что киевляне, играя в две пятерки, предоставили действительно достойный отпор чемпионам Украины, так еще и усилиями Соломона Шапиро открыли счет в поединке. Сам период завершился с минимальным преимуществом дончан 2:1.

Второй период команды вообще провели фактически наравне, забросив по две шайбы. И только в третьей двадцатиминутке усталость киевлян дала о себе знать и "Донбасс" с преимуществом в две шайбы вырвал очки у своего противника из Киева.

И хотя сама встреча закончилась победой донецкой команды, но "Волки" уверенно вступили в игру и ни на секунду не переставали бороться за игровое преимущество.



Турнирная таблица посля 19 тура УХЛ

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