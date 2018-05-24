Лион переиграл Вольфсбург в финале женской Лиги Чемпионов

Накануне мужского финала Лиги чемпионов Киев принял и женский финал. Сошлись французский "Лион" и немецкий "Вольфсбург". Первый два года подряд выигрывают главный клубный трофей. Немки же последний раз становились чемпионками в 2014 году.

Матч состоялся на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Посмотреть игру пришло более 14 тысяч болельщиков. И за первые 90 минут игры голов не увидели.

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На поле шла бескомпромиссная борьба

В первом тайме команды сыграли довольно ровно, без особой остроты. Единственный реальный момент – коварный удар Дженнифер Марожан.



Во втором тайме "Лион" мог выйти вперед усилиям Эжени Ле Соммер и Амандин Анри. После подачи с углового Эжени пробила головой по воротам, Амандин "подрезала" его дальше над привратницей Альмут Шульт, однако Ноэль Маритц выбила мяч. Несколько повторов так и не показали, пересек ли мяч линию ворот. Однако судья Яна Адамкова не засчитала гол.

Ни одной из команд не удалось забить гол в основное время

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Впоследствии все та же Эжени Ла Соммер на 84 минуте в касание замыкала прострел. Но надежно сыграла привратница "Вольфсбурга".



Когда арбитр матча добавил четыре минуты, в одном из эпизодов получила травму Сара Боуадди, когда столкнулась с кем-то из защитников. Однако она сумела продолжить игру.

Александра Попп (№11 в "Вольфсбурга") может считаться главной антигероиней встречи



Все самое интересное в этом матче команды отложили уже на экстра-тайм. Уже на третьей минуте Пернилле Хардер получила мяч в центре поля. Приблизившись к линии штрафной, она "развернула" соперницу и решилась на мощный удар. Незначительный рикошет – и мяч влетел в ворота. Боуадди не сумела отреагировать на этот удар.

Первый гол в игре забила Пернилле Хардер



А уже через две минуты немецкая команда осталась в меньшинстве. Александра Попп получила вторую желтую карточку.

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Игрой в большинстве в полной мере воспользовались футболисты "Лиона". Сначала Анандин Анри воспользовалась сбросом мяча в штрафную соперниц, мощно пробив в дальний верхний угол ворот. Через мгновение – еще один гол в ворота "Вольфсбурга". На этот раз Ле Соммер в касание замкнула прострел ван де Санден (мяч прошел под руками Альмут Шульт).

Еужени Ле Соммер вывела свою команду вперед



"Вольфсбург" "посыпался" – команда не сумела перестроиться для игры в меньшинстве. Поэтому пропустила еще дважды. В одном из моментов – Ада Хегерберг замкнула головой навес чуть ли не от угла поля. Это стал ее 15 гол в этом сезоне Лиги чемпионов – новый рекорд.

Ада Хегерберг стала рекордсменкой Лиги чемпионов

А потом и Камиль Абиль закрутила в дальний угол ворот, установив окончательный счет встречи.



"Лион" победил и в третий раз подряд стал и в пятый раз в целом выиграл женскую Лигу чемпионов.

Вольфсбург – Лион 1:4

Голы: Хардер, 93 – Анри, 98, Ле Соммер, 99, Хегерберг, 102, Абили, 116

Празднование футболисток "Лиона" после победы

Фото: UEFA Women's Champions League