Спасатели оперативно приехали на место аварии и потушили пламя. В ДТП пострадали оба водителя.

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Что известно о ДТП на Харьковщине

  • Авария произошла возле села Лесное в 7:42.
  • Две легковушки столкнулись лоб в лоб.

ДТП під Харковом волга розірвало навпіл
Пострадавшее авто под Харьковом / Фото ГСЧС

  • От удара "Волгу" разорвало на две части.
  • Моторный отсек загорелся среди дороги, а корпус авто отлетел на обочину.

ДТП під Харковом волга розірвало навпіл ДСНС
Сгорела передняя часть "Волги" / Фото ГСЧС

Какие травмы получили водители

Водителей медики госпитализировали.

ДТП під Харковом волга розірвало навпіл
Медики на месте ДТП / Фото ГСЧС

По информации издания Newsroom у водителя "Волги" медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Мужчину отправили на рентген, поскольку подозревают перелом ключицы. Руководитель Subaru пострадал меньше – у него перелом голени.

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