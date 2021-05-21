Спасатели оперативно приехали на место аварии и потушили пламя. В ДТП пострадали оба водителя.
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Что известно о ДТП на Харьковщине
- Авария произошла возле села Лесное в 7:42.
- Две легковушки столкнулись лоб в лоб.
Пострадавшее авто под Харьковом / Фото ГСЧС
- От удара "Волгу" разорвало на две части.
- Моторный отсек загорелся среди дороги, а корпус авто отлетел на обочину.
Сгорела передняя часть "Волги" / Фото ГСЧС
Какие травмы получили водители
Водителей медики госпитализировали.
Медики на месте ДТП / Фото ГСЧС
По информации издания Newsroom у водителя "Волги" медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Мужчину отправили на рентген, поскольку подозревают перелом ключицы. Руководитель Subaru пострадал меньше – у него перелом голени.
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