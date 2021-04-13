На Волині собаці натягнули на голову пляшку: його рятували патрульні – відео
У селі Жидачин на Волині поліцейські побачили собаку, у якого на голові була пластмасова пляшка. Тварина нічого не бачила та бігала в різні боки. Щоб допомогти, правоохоронці перекрили рух.
Источник:Патрульна поліція Волині
Це трапилося вночі 12 квітня. Поліцейські тоді патрулювали дорогу Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече.
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Детальніше про порятунок собаки
Тварина привернула увагу тим, що хаотично рухалась і не могла зрозуміти, куди їй треба бігти. Правоохоронці побачили в неї на голові частину 5-літрової пляшки від води.
Один правоохоронець зупинив автомобілі, які їхали за ними, а інший побіг за собакою. У процесі погоні він повторював: "Стій, стій, стій, я тобі допоможу".
Чи заліз собака головою в цю пляшку сам, чи над ним хтось познущався – невідомо.
Як рятували собаку: відео Патрульної поліції Волині
Коли вдалося зняти пляшку, тварина побігла в невідомому напрямку. А поліцейські почали пояснювати водіям, чому не можна було їхати дорогою.
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