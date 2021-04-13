У селі Жидачин на Волині поліцейські побачили собаку, у якого на голові була пластмасова пляшка. Тварина нічого не бачила та бігала в різні боки. Щоб допомогти, правоохоронці перекрили рух.

Це трапилося вночі 12 квітня. Поліцейські тоді патрулювали дорогу Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече.

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Детальніше про порятунок собаки

Тварина привернула увагу тим, що хаотично рухалась і не могла зрозуміти, куди їй треба бігти. Правоохоронці побачили в неї на голові частину 5-літрової пляшки від води.

Один правоохоронець зупинив автомобілі, які їхали за ними, а інший побіг за собакою. У процесі погоні він повторював: "Стій, стій, стій, я тобі допоможу".

Чи заліз собака головою в цю пляшку сам, чи над ним хтось познущався – невідомо.

Як рятували собаку: відео ​Патрульної поліції Волині

Коли вдалося зняти пляшку, тварина побігла в невідомому напрямку. А поліцейські почали пояснювати водіям, чому не можна було їхати дорогою.

Зверніть увагу! В одному з сіл Червоноградського району Львівщини 12 квітня правоохоронці затримали 29-річного чоловіка. Він застрелив з мисливської рушниці собаку свого сусіда. Зловмиснику загрожує від 17 до 51 тисячі гривень штрафу або до 3 років обмеження волі.