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      Россия врет США о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках

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      Российский Ту-22М3М
      Российский Ту-22М3М / Al Bawaba

      Намедни The Wall Street Journal опубликовал любопытный материал, посвященный переписке МИД РФ с Сенатом США относительно модернизации дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3М.

      В частности, МИД РФ убеждал Сенат в том, что модернизация Ту-22М3М не нарушает требований договора СНВ-ІІІ и не придает ему возможностей стратегических бомбардировщиков.

      По сути, согласно доводам МИД РФ, модернизация Ту-22М3М подразумевает продление срока службы данных самолетов и установку современного оборудования, повышающего качество навигации, управления полетом самолета и вооружением. При этом, ни о каком увеличении дальности полета бомбардировщика не идет речи, а так же возможности размещения на нем крылатых ракет с дальностью полета более 600 км и способность нести ядерный заряд, что нарушало бы договор СНВ-3.

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      Что ж, письмо для изучения весьма любопытное, поскольку оно в очередной раз демонстрирует то, насколько лживый МИД РФ, и что доверие ему должно быть равно не нулю, а уходить в глубокий "минус". Но обо всем по порядку.

      Во-первых, следует понимать, что проект Ту-22М3М базируется на еще советском проекте модернизации этих самолетов под названием М4. Вот только в конце 1980-х, когда СССР извивался в предсмертных конвульсиях, проект пришлось закрыть, теперь же его реанимировали. Но интересно не то, что современная модернизация Ту-22 это реанимация советского трупа, а то, что проект Ту-22М4 подразумевал обновления летных и ударных возможностей самолета до уровня Ту-160! В частности, установку двигателя НК-32, который позволил бы увеличить дальность полета Ту-22 до 12 тыс км и более.

      Конечно, в условиях современного научно-технического потенциала РФ, представляющего собой лишь жалкое подобие межнационального интеллектуального монолита СССР, реализация размещения в планере Ту-22М3М двигателя НК-32 вызывает сомнения, но данный факт все же следует учитывать. Тем не менее, идем дальше!

      Во-вторых, даже если исключить вариант изменения планера Ту-22 для реализации установки НК-32, то сама по себе модернизация М3М подразумевала размещение на самолете штанги дозаправки топливом в полете. То есть, не изменяя своих ТТХ по дальности полета, Ту-22М3М имеет возможность увеличивать ее за счет дозаправки в воздухе.

      И в третьих, и это самое интересное – вооружение! Как написано в письме МИД РФ, Ту-22М3М не будет носителем крылатых ракет с ядерной боеголовкой, имеющих дальность полета более 600 км. И это явная и откровенная ложь, поскольку Ту-22М3М не только проектируется, но даже и испытывается на сегодняшний день с крылатыми ракетами Х-32, которые не только имеют дальность полета до 1000 км, но и могут вооружаться вместо фугасно-кумулятивной проникающей боеголовки – ядерной, мощностью до 1 мегатонны.

      Также известно, что обновление оборудования на Ту-22М3М проводится и с целью установки на самолете так называемых гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", по сути, являющихся аналогом ракет ОТРК "Искандер", авиационного базирования, которые, как известно значительно превышают дальность в 600 км.

      А потому письмо МИД РФ по своей ценности и доверительности не стоит и выеденного яйца, что, надеюсь, в Сенате США прекрасно понимают, благодаря достаточному количеству информации из собственных источников. Но, то, что волки продолжают примерять овечьи шубы – факт неоспоримый. Правда, данный, конкретный факт больше относится не к волчьей стае, а, скорее, к сходке аниматоров.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости США Новости России Публикации
      Источник: 24 Канал
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