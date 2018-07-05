Волк вдавил голову в пластиковую бутылку и чуть не умер от голода: фото

Группа фотографов-любителей спасла волка, который длительное время провел с пластиковым контейнером на голове.

Как пишет Daily Mail, бедное животное заметили возле озера близ Нагпура в центральной Индии.

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На снимках видно, насколько хищник похудел из-за того, что его голова постоянно находилась внутри пластикового контерйнера. Скорее всего, именно там он пытался найти еду.



Волк головой застрял внутри пластикового контейнера

Фотографы-любители, которым была небезразлична судьба несчастного животного, позвонили в местный лесной департамент, и не выпускали его из поля зрения, пока не приехала группа спасения.



Животное долгое время провела без еды и отбилось от стаи

Спасатели, которые прибыли на вызов, помогли волку освободиться от бремени.

Фотографы рассказывают, что в подобных контейнерах местные обычно хранят еду, а потом как попало выбрасывают, и в поисках пищи могут страдать животные.



Волка спасли местные спасатели