Волкер объяснил, как миротворческая миссия ООН повлияет на минские соглашения по Донбассу

Миротворческая миссия ООН на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей может разблокировать имплементацию минских соглашений и освободить оккупированные районы Востока.

Об этом написал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в своем Twitter.

Читайте также: Грымчак назвал ведущие страны, которые готовы финансировать миротворцев на Донбассе

Наделенные мандатом ООН миротворческие силы могут разблокировать выполнение Минских соглашений и привести к восстановлению украинского контроля над территорией,

– подчеркнул он.

Кроме того, американец назвал агрессию Российской Федерации, которая привела к большому количеству жертв на Донбассе, прямым вмешательством и оккупацией.

"Миротворческие силы помогут миссии ОБСЕ делать свою работу более эффективно, а ОБСЕ также может помочь обеспечить надежную полицейскую миссию, помочь в проведении местных выборов", – добавил Волкер.

По словам спецпредставителя США, несколько стран уже предложили свое участие в миротворческой миссии – "при правильных условиях".

A UN-mandated peacekeeping force could unlock implementation of the Minsk agreements - as agreed - and lead to restoration of Ukrainian control of territory. @HelsinkiComm — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 8 травня 2018 р.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никакого интереса в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".