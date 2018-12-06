Почему пророссийские попы просят освободить украинских моряков

Освобождение украинских военных моряков, плененных 25 ноября в нейтральных водах Российской Федерацией, сейчас является первоочередной задачей, на выполнение которой должны быть брошены все имеющиеся политические ресурсы.

Но, в последние дни, наблюдаю просто дикое шапито, когда в этот процесс включились представители структур и лица, которые хотя бы по моральным принципам могли бы уже остаться в стороне.

Настоящим удивлением для меня стало обращение представителя Московского экзархата (или уже корректнее говорить секты?) митрополита Сарненского и Полесского Анатолия, к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков. Причем меня удивило не столько то, что так называемый митрополит обращался к Путину как к "Его Превосходительству", сколько сам факт обращения представителя филиала ФСБ к непосредственному руководителю, командовавшему своими подчиненными в тот трагический день.

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Параллельно с Анатолием сработал и одесский смотрящий от МП, более известный как митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, который обратился с аналогичной просьбой к так называемому патриарху Кириллу.

Однако не обманывайте себя, в этом обращении значение добродетели стремится к нулю, а вот корыстных целей оно может преследовать множество и как минимум две следует озвучить. Первая – это демонстрация в условиях неминуемого изгнания Московского экзархата из Украины неких положительных своих сторон. Ну, знаете, пропаганда времен нацистской Германии, когда Гитлер любил фотографироваться с детишками.

Второй момент куда более значимый, ведь Московский экзархат, являясь филиалом ФСБ, не только может быть непосредственным переговорщиком в освобождении, но и в обмен на наших моряков выторговать для себя сохранение определенных позиций в Украине.

Но, не успел я перевести дыхания от сообщений про мироточение митрополита Анатолия, как в сеть стали поступать вбросы о том, что Виктор Медведчук единственный кто может освободить наших пленных, а Ирина Геращенко и Людмила Денисова лишь сводят переговорный процесс на нет.

Конечно, хотелось бы в данном контексте задаться вопросом, сколько украинских пленных было освобождено стараниями Медведчука, а сколько стараниями Геращенко и Денисовой, но, как и в случае с мироточащим митрополитом, мы прекрасно понимаем, что подобными пассажами нам пытаются навязать. Тем более что Виктор Владимирович успешно выбыл из "Минских" переговоров, а пристроиться его персоне, в формате миротворчества и нарратива "миру-мир", куда-то следует.

Вот и удивительно, друзья, мне наблюдать за тем, как одновременно, буквально согласованно, в вопрос об освобождении наших моряков стали вмешивать местную пророссийскую и прямо уж, российскую прослойку. И все ведь не ради освобождения пленных, а лоббирования своих (читай – Кремлевских) интересов.

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