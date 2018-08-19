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Vollebak создала уникальную куртку, которая не промокает и не горит

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Vollebak создала уникальную куртку
Vollebak создала уникальную куртку / futurism.com

Британская компания Vollebak выпустила первую в мире куртку, изготовленную с применением графена (разновидность углерода). Благодаря своей особой ткани, эта верхняя одежда не намокает, однако хорошо "дышит".

Об этом сообщает Futurism.

Кроме того, если оставить куртку рядом с источником тепла, а потом надеть графеном внутрь, то одежда начнет греть тело.

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Также этот материал производит меньше влажности при контакте с кожей, поэтому одежда не прилипнет, если человек вспотел. Кроме того, на графене не размножаются бактерии, материал дышит, при этом не пропускает воду.

"Куртка способна не только проводить вокруг вас тепло, исходящее от тела, чтобы уравнять и увеличить температуру кожи, но и, в теории, может запасать практически неограниченное количество тепла и работать как радиатор", – говорят в компании.

Куртка уже доступна для покупки. Она стоит 695 долларов (17 800 гривен).

Vollebak створила унікальну куртку
Уникальная куртка из графена

Что такое графен?Это прозрачный слой углерода толщиной в один атом. Это самый прочный из всех материалов, открытых на сегодня, он очень гибкий и имеет высокую проводимость.

Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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