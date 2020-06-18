Вольногорский горно-металлургический комбинат, филиал АО "Объединенная горно-химическая компания", возобновил работу раньше, чем было запланировано, благодаря началу работы с новым пулом надежных клиентов.

Об этом заявил заместитель в.и.о. главы правления ОГХК Артур Сомов.

Сейчас мы уже имеем достаточный пул надежных клиентов, с которыми начинаем сотрудничать. Соответственно это дает нам возможность восстановить производство даже раньше, чем было запланировано,

– заявил Сомов.

В сообщении ОГХК отмечается, что новые условия договоров с клиентами предусматривают полную предоплату без возможности отсрочки платежей. При этом происходит тщательный отбор контрагентов, чтобы гарантировать отсутствие их причастности к коррупционным схемам.

"Руководству ОГХК удалось найти новых надежных контрагентов, сотрудничество с которыми будет происходить на выгодных условиях в диапазоне средних и высших за средние рыночные цены, что позволит капитализировать предприятие накануне приватизации и обеспечит возможность постепенно повышать зарплату работникам филиалов", – добавили в пресс-службе ОГХК.

Напомним, что работа Вольногорского ГМК была приостановлена для заключения новых контрактов на поставку продукции предприятия. Исходя из указа в.и.о. главы правления Питера Дэвиса от 29 мая, отгрузка продукции ОГХК была остановлена, поскольку заключенные предыдущим руководством контракты предприятия предусматривали ее продажу по ценам ниже рыночной и создавали риски полного отсутствия расчетов.

АО "ОГХК" – один из крупнейших производителей титанового сырья в мире. В 2018 году чистая прибыль компании составила 114,9 миллиона гривен при стоимости активов в 3,4 миллиарда гривен.