Володін не сказав щось нове. Росіяни й далі будуть дестабілізувати ситуацію в Україні, – Тука

Цілу петицію про націоналізм в Україні вирішив опублікувати спікер російської федеральної Думи В'ячеслав Володін. Дуже вже він переймається територіальною цілісністю нашої країни. Аж настільки, що взяв на себе сміливість радити українській владі "задуматися", бо "ціла низка областей", мовляв, може вийти зі складу України.

Не розумію галасу навколо спічу В’ячеслава Володіна...

1. Далеко не вперше росіяни намагаються на міжнародних заходах виставляти спікерів "від Криму".

2. Далеко не вперше українські делегації зривають такі спроби.

3. Не вперше з боку росіян лунають заяви про "розподіл" України.

4. Згадки про польську чи угорську меншину лунають теж не вперше.

До слова: Спікер російської Думи погрожує Україні втратою "низки областей"

Крім того, росіяни нетільки репетують, але й діють. Нагадаю про розкручування українсько-польського протистояння навколо місць поховань:

наруга на Личаківському цвинтарі;

наруга на польському кладовищі;

провокація в Пшемишлі;

постріл в консульство Польщі в Луцьку;

спроба перекриття автодороги з вимогами припинити "утиски поляків в Україні"... Саме останню спробу і вдалось попередити співробітникам СБУ, зафіксувавши переговори організаторів з кураторами саме з Росії. Організатором виявився проросійський радикал на прізвисько "Наждак"...

Тож, нічого нового не відбулось: росіяни й надалі будуть намагатись дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Ми матимемо цей непотріб ще багато років: ще моїм онукам доведеться вихаркувати ці "братні обійми".

Те саме стосується і чергової заяви про "об'єднання" Росії та Білорусі, а цей процес триває вже 20 років!..

Автор: Георгій Тука

Джерело: Facebook

Реакція України: Погрози голови Держдуми Володіна щодо втрати Україною низки областей: у МЗС дали гідну відповідь