В Киеве 20 июля в съемной квартире нашли мертвым Алексея Кучапина. Он был известным волонтером, а из-за своей деятельности, говорят друзья, постоянно получал угрозы.

Факты из биографии Алексея Кучапина – читайте в материале 24 канала.

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Кто такой Алексей Кучапин

Он был руководителем благотворительной организации "Дом милосердия". Алексею Кучапину было всего 39 лет, а 9 августа исполнилось бы 40. Жил волонтер в Днепре, и работал в основном в Киеве.

У Алексея Кучапина было христианское образование в Одесской богословской семинарии. Образование он получал в период 2011 – 2015 годов.

Вместе со своим проектом волонтер помогал бездомным, а также тем, кто пострадал от торговли людьми и попал в рабство.

Им всем оказывали гуманитарную и юридическую помощь. В частности, бездомных одевали и кормили, а тем, кто пострадал от рабства, помогали расследовать то, что с ними случилось.

Также Алексей Кучапин вместе с "Домом милосердия" помогал людям, которые оказались на улице из-за квартирных мошенников. Во время карантина Алексей за свои деньги снимал квартиры для бездомных людей.

В последнее время Леша активно занимался расследованием продаж детей на экспорт. Он пытался помочь вырваться из рабства незаконно удерживаемым под эти "программы" девочкам-сиротам,

– рассказал друг волонтера священник-волонтер Захария Керстюк.

У Алексея Кучапина осталась жена Елена. 6 июля 2020 года у супругов родилась дочь Эмма.

Загадочная смерть Кучапина

Он уехал 16 июля из Днепра Киев. Для этого волонтер использовал сервис BlaBlaCar. Уже вскоре Алексей Кучапин перестал выходить на связь.

Родные и друзья волонтера начали поиски и сообщили о пропаже в полицию. Поиски продолжались почти неделю, пока 22 июля тело Кучапина не нашли в съемной квартире в Днепре.

Полиция сразу же сообщила, что это, скорее всего, была естественная смерть. Впрочем вскрытие тела таки провели, но не захотели показывать тело родным.

К слову Погиб Алексей Кучапин: друзья не верят в естественную смерть волонтера

Загадочность этой смерти добавляют несколько фактов. Во-первых, его телефон нашли выброшенным, откуда были удалены все чаты с другими волонтерами, а также упоминания о поездке в столицу.

Кроме того, коллеги Алексея Кучапина рассказали, что и им, и покойному лично регулярно поступали угрозы из-за их деятельности. Доходило до угроз убийством.

Еще один подозрительный факт – квартира, где нашли тело волонтера. Ее владелец не захотел говорить с коллегами покойного, потому что, мол, они не смогли его защитить.

Кроме того, владелец квартиры после смерти выкинул из квартиры диван, который был полностью в крови. Его заметили прямо под домом. Это вызывает огромные сомнения по поводу того, что смерть была "естественной".