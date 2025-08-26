В начале войны большая часть людей осталась без лекарств. Волонтеры завозили медикаменты из других стран и доставляли их адресно. Впрочем, из-за нехватки медикаментов случались летальные случаи.

Волонтер и соучредитель фонда "Тринити Украина" Катя Ковалева в эфире 24 Канала вспомнила события весны 2022 года. Тогда в Украине не хватало жизненно необходимых лекарств – в частности Л-Тироксина и инсулина.

Лекарства доставляли из других стран

В определенный момент очередь на получение медикаментов достигла 3,5 тысяч человек. Волонтеры вынуждены были доставлять лекарства из Литвы, Латвии и других стран, где их можно было приобрести без рецепта.

Люди просто действительно умирали в муках. Когда я получала лекарства, я распределяла, чтобы они делили. Допустим, человеку надо 50 граммов Л-Тироксина. Мы договаривались, что они будут пить по 25. Ну, чтобы хотя бы продлить. Так я делила просто по две таблетки каждому человеку, чтобы у них что-то было. Но были у меня такие, что действительно умерли,

– вспомнила Катя Ковалева.

Это были люди, которые находились в оккупации, и возможности передать им медикаменты не было. Катя также вспомнила историю, как Красный Крест подвел ее: организация взяла очень дорогие лекарства для онкобольных, стоимость одной дозы составляла 1047 гривен. Однако медикаменты так и не доставили в Гостомель и Бучу и не вернули Екатерине.

"Просто исчезли. Договоренность была такая: вы кладете в прозрачный пакет, подписываете конкретный адрес, номер телефона, чтобы было видно, что там – никаких коробок, ничего. Я трем людям передавала", – сказала Ковалева.

Она добавила, что у нее до сих пор остаются большие вопросы относительно их деятельности. Они продолжают работать и открывать новые офисы.

Какие действия и решения Красного Креста подпадали под критику?