Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение франковчанки Люды Рой и полицию Ивано-Франковской области.

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Что известно о пытках животных на Ивано-Франковщине

Люда Рой рассказала, что подозреваемая проживала в арендованном доме с мужем и двумя детьми и в течение нескольких лет предоставляла платные услуги по передержке животных. Женщина говорит, что владелец квартиры наведывался редко, но когда "волонтер" перестала выходить на связь, то приехал проверить.

Мужчина застал закрытый дом, где сквозь окна было видно голодных животных. После этого подозреваемая приехала на место и привязывала собак на улице. Полицию об инциденте не сообщали.

Через некоторое время владельцы дома наведались снова и обнаружили еще более жуткую картину.

Во дворе было 2 трупа собаки, один во дворе накрыт шифером. Также были найдены в саду старые кости. Возможно гораздо больше животных было замучено и похоронено там,

– говорит женщина.

После обращения о гибели животных в дом наведались правоохранители, которые обнаружили тела трех собак в черных полиэтиленовых пакетах. Еще одно животное в тяжелом состоянии передали ветеринарам для лечения. Автор сообщения предполагает, что это Герцог, который когда-то весил 40 килограммов, а сейчас похудел до 14.

Собака, которая была на передержке у "волонтера" / фото Люди Рой

"Волонтерки", которая арендовала дом, в помещении не было. Речь идет о женщине, 1999 года рождения. Полицейские установили, что в доме она удерживала собственных животных, а также брала собак на передержку. Сейчас правоохранители принимают меры для установления ее места пребывания с целью привлечения к ответственности", – отмечают в полиции.

Следователи Галича открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Подозреваемой грозит до 3 лет лишения свободы.