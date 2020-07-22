Тело руководителя "Дома милосердия" Алексея Кучапина 22 июля нашли в Киеве. Киевского волонтера разыскивали еще с 16 июля. 9 августа ему должно было исполниться 40 лет.

Его нашли мертвым в съемной квартире в Днепровском районе столицы. Информацию об этом подтвердила пресс-офицер Наталья Федоровская в комментарии "ТСН".

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Что известно об обстоятельствах смерти Кучапина

В полиции говорят, что на 90% – это естественная смерть. В то же время сегодня состоится вскрытие тела.

Криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас следователи работают на месте и устанавливают предварительные обстоятельства гибели волонтера.

Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела,

– рассказали в полиции.

Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное дело на часть 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть. Досудебное расследование продолжается.

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