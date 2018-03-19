Волонтери дізнались, як живе родина першого вбитого окупантами воїна ЗСУ

Вчора, 18 березня, була четверта річниця з дня загибелі прапорщика Сергія Кокуріна, який служив у 13-му фотограмметричному центрі ЗСУ у Сімферополі.

Сергій – перший військовий Збройних Сил України, вбитий в українському Криму російськими окупантами. Волонтери Фонду "Повернись живим" поспілкувались з його товаришами по службі.

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Вони розповіли, що дружина Кокуріна Олена щосуботи їздить на могилу до Сергія.

Коли Кокуріна вбили, його дружина залишилася вагітною з маленьким сином. Народився ще один хлопчик, його назвали на честь батька – Сергієм – зазначено під час розмови.

Дружина цілком відмежувалася від військової тематики і військових. Подруга Олени говорить, що вона виховує дітей, часто приїжджає на материкову Україну у справах.

Сім’ю прапорщика забезпечили житлом на материковій частині України. Але в Криму Олена також буває, там похований її чоловік.

Військовослужбовці частини, які вийшли з півострова, досі спілкуються з Оленою та підтримують її. Сергієві в частині відкрили меморіал і пам'ятну дошку. Він внесений почесно у списки частини, тобто, вважається її військовослужбовцем і досі.

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