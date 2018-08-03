09:46
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 17°C
  • суббота
    27°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
  • понедельник
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
Вєсті Кремля
20:58, 2 августа
Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
Вєсті.UA
20:59, 2 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Блоги Повернись живим
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Повернись живим

Волонтери розповіли, як працюють російські системи по виявленню снайперів

1070
Російські системи по виявленню снайперів
Російські системи по виявленню снайперів / Обозреватель

Нещодавно в Луганській області приціл Bushnell Elite Tactical, який використовували снайпери однієї з механізованих бригад ВСУ, був пошкоджений російською антиснайперською системою. Ймовірно, це був індикатор "Луч 1-М".

Система, яка пошкодила приціл, працює на двох рівнях.

Читайте також: Коптер зафіксував: волонтери розповіли, як бойовики використовують полонених

На першому етапі спеціальний "пошуковик" шукає оптичні прилади в радіусі 2 кілометрів. Він же обчислює "якість" оптики – на відміну від снайперського прицілу, звичайний бінокль "пошуковику" буде не цікавий.

Далі в роботу включається лазер, який в радіусі до 2 кілометрів спалює сітчатку очей, шкодить лінзі приладу.

Неозброєним оком пошкодження побачити дуже складно – реально підтвердити факт пропалювання лазером можна тільки після повного розбирання прицілу. Але зі зворотного боку прицілу побачити можна ледь помітний скол на лінзі. 

У момент, коли російський прилад бив по Bushnell, снайпер не дивився в приціл. Це врятувало його.

Коли аналогічна ситуація трапилася в минулий раз, військовий зміг відновити зір лише на 30%. Природно, після такого поранення про службу на посаді снайпера не може бути й мови.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном: 066-987-99-50

Читайте також: Волонтери дізнались, як живе родина першого вбитого окупантами воїна ЗСУ

Автор: Повернись живим
Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Оружие Публикации Волонтеры
Источник: Повернись живим
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Волонтери розповіли, як працюють російські системи по виявленню снайперів
сегодня, 08:40 Волонтери розповіли, як працюють російські системи по виявленню снайперів
Повернись живим
Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
2 августа, 22:01 Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
Блог Медіа
ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле моделей популярных брендов
2 августа, 21:03 ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле моделей популярных брендов
Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
2 августа, 21:00 Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
Дмитро Гнап
"Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
2 августа, 19:30 "Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
Юлія Ліпенцева
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук