Волонтери розповіли, як працюють російські системи по виявленню снайперів
Нещодавно в Луганській області приціл Bushnell Elite Tactical, який використовували снайпери однієї з механізованих бригад ВСУ, був пошкоджений російською антиснайперською системою. Ймовірно, це був індикатор "Луч 1-М".
Система, яка пошкодила приціл, працює на двох рівнях.
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На першому етапі спеціальний "пошуковик" шукає оптичні прилади в радіусі 2 кілометрів. Він же обчислює "якість" оптики – на відміну від снайперського прицілу, звичайний бінокль "пошуковику" буде не цікавий.
Далі в роботу включається лазер, який в радіусі до 2 кілометрів спалює сітчатку очей, шкодить лінзі приладу.
Неозброєним оком пошкодження побачити дуже складно – реально підтвердити факт пропалювання лазером можна тільки після повного розбирання прицілу. Але зі зворотного боку прицілу побачити можна ледь помітний скол на лінзі.
У момент, коли російський прилад бив по Bushnell, снайпер не дивився в приціл. Це врятувало його.
Коли аналогічна ситуація трапилася в минулий раз, військовий зміг відновити зір лише на 30%. Природно, після такого поранення про службу на посаді снайпера не може бути й мови.
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