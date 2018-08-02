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Народний проект

Волонтери створили систему проти крадіжки пального у армії

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Як протидіяти розкраданню пального під час війни?
Як протидіяти розкраданню пального під час війни? / Тексти

Четвертий рік Україну розриває війна, держава витрачає величезні гроші на забезпечення армії, волонтери та прості люди щодня допомагають військовим. Але, на жаль, для багатьох це легкий спосіб поживитися. Особливо, коли мова йде про пальне.

В Одесі на складах недорахувались понад 200 тонн дизпалива та трьох тонн бензину, на Донеччині затримали військовослужбовців, які намагались злити дві тонни бензину, щодня на місцях розкрадається майно держави в неймовірних масштабах.

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Як це зупинити?

Центр волонтерів "People's Project" запускає новий проект – "Контроль витрати пального". В його рамках українські інженери та розробники створили спеціальний пристрій, який зведе нанівець ці махінації, дозволить оптимізувати логістику в армії та заощадити бюджетні кошти.

Як це працює?

На кожну з одиниць техніки встановлюється блок-лічильник. Він контролює роботу двигуна, його обороти, маршрут та швидкість автівки.

Пристрій чітко фіксує, скільки пального пройшло через систему і було витрачено на роботу машини. Всі дані через додаток виводяться на планшет без можливості фальсифікації.

Таким чином, система одразу показує розбіжність фактичного залишку пального та показників одометру з показниками лічильника.

Важливо: система контролю не оперує даними, які становлять військову таємницю чи можуть бути перехоплені ворогом. Також пристрій абсолютно безпечний та ніяк не впливає на роботу машин.

Тестування

Керівництво 169 навчального центру "Десна" погодилось випробувати систему контролю пального на своєму автопарку. 25 липня перші зразки системи було встановлено на бензовоз на основі "Уралу" та на бензовоз на основі КамАЗу.

Центр волонтерів "People's Project" відкрив збір коштів для виготовлення та встановлення дослідних зразків Системи контролю витрат пального на увесь авто- та бронепарк 169 навчального центру "Десна".

На першому етапі системою буде обладнано колісну техніку центру. На другому етапі лічильники встановлять на легку бронетехніку. На третьому етапі черга дійде і до танків "Десни".

Після вдалих випробувань системи пристрій можна буде використовувати у всіх військових частинах країни. Це дозволить ефективно боротися зі зловживаннями у армії та заощадити на величезних видатках на пальне для військових. Крім того, ми впевнені, що контроль армії допоможе збільшити її ефективність та обороноздатність.

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Автор: Народний проект
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Публикации Волонтеры Вооруженные Силы Украины Коррупция
Источник: Народний проект
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