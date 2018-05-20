Волонтеры показали фото героев, которые в течение недели отдали жизнь за Украину на Донбассе
В течение недели, с субботы, 12-го, по субботу, 19 мая, Украина на Донбассе потеряла по меньшей мере 4 человека, среди которых были как военные, так и один медик.
Волонтерский фонд помощи армии "Вернись живым" на своей странице в Facebook опубликовал имена и фото всех погибших защитников.
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В частности, это:
Олег Бокоч, 23 года, военный медик 95-й бригады;
Иван Кураш, 33 года, старший солдат 14-й бригады;
Сергей Гундер, 41 год, военнослужащий 93-й бригады;
Дмитрий Рудь, 20 лет, военнослужащий 36-й бригады морской пехоты.
Все они разного возраста и из разных подразделений, однако, всех этих мужественных воинов объединяли любовь к Родине, вера и стремление освободить нашу землю от русских оккупантов. Это не был обстрел одного участка. То, что все погибшие служили в разных бригадах, еще раз доказывает: война продолжается, она кипит по всей линии фронта,
– подчеркивается в посте.
Также волонтеры выразили искренние соболезнования близким и родным погибших героев.
"Не забудем, не простим!" – добавляют активисты.
Напомним, 19 мая на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался украинский военный – в даный момент его состояние оценивается как тяжелое.