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Волонтеры показали фото героев, которые в течение недели отдали жизнь за Украину на Донбассе

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В течение недели на Донбассе погибли по меньшей мере 4 украинских воина
В течение недели на Донбассе погибли по меньшей мере 4 украинских воина / Соцсети

В течение недели, с субботы, 12-го, по субботу, 19 мая, Украина на Донбассе потеряла по меньшей мере 4 человека, среди которых были как военные, так и один медик.

Волонтерский фонд помощи армии "Вернись живым" на своей странице в Facebook опубликовал имена и фото всех погибших защитников.

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В частности, это:

Олег Бокоч, 23 года, военный медик 95-й бригады;

Бокоч, Донбасс, потери, гибель, волонтеры

Иван Кураш, 33 года, старший солдат 14-й бригады;

Кураш, Донбасс, потери, гибель, волонтеры

Сергей Гундер, 41 год, военнослужащий 93-й бригады;

Гундер, Донбасс, потери, гибель, волонтеры

Дмитрий Рудь, 20 лет, военнослужащий 36-й бригады морской пехоты.

Рудь, Донбасс, потери, гибель, волонтеры

Все они разного возраста и из разных подразделений, однако, всех этих мужественных воинов объединяли любовь к Родине, вера и стремление освободить нашу землю от русских оккупантов. Это не был обстрел одного участка. То, что все погибшие служили в разных бригадах, еще раз доказывает: война продолжается, она кипит по всей линии фронта,
– подчеркивается в посте.

Также волонтеры выразили искренние соболезнования близким и родным погибших героев.

"Не забудем, не простим!" – добавляют активисты.

Напомним, 19 мая на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался украинский военный – в даный момент его состояние оценивается как тяжелое.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Жертвы
Источник: 24 Канал
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