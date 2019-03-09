Волонтеры помогают украинской армии с устройствами, которые делают бойцов "невидимыми"

Уже пять лет волонтеры из Белой Церкви "делают армейцев невидимыми". Они привозят на фронт специальные устройства бесшумной стрельбы (ПБС). Их массово не выдают в армии, а потребность в таких частях оружия есть.

Что такое ПБС?

Это устройство бесшумной стрельбы или, как его называют в кино, "глушитель". Специальная система, которая накручивается на дуло и значительно уменьшает звук выстрела и пламя от него.

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Именно такие ПБС не раз спасали жизнь военным – враг не мог их найти.

Волонтеры из Белой церкви производят ПБС уже пять лет. Около 1,5 тысячи таких глушителей поехали на фронт. Правда, волонтеры понимают, что их ресурс ограничен. Рады любой помощи, в частности, передают чертежи неравнодушным мастерам.



Устройство бесшумной стрельбы

В принципе, у нас единственное условие, если вы будете производить, пожалуйста, передавайте бесплатно, потому что это не ради заработка,

– пояснил председатель Белоцерковской волонтерской группы Юрий Москаленко.

За пять лет изнурительной войны украинская армия изменилась. И хотя еды, одежды уже достаточно. До сих пор не хватает современных гаджетов и разработок, чтобы давать отпор российским оккупантам.