"Волосы поднимались дыбом": на Николаевщине подростка убило током в 35 тысяч вольт
На Николаевщине 15-летнего подростка ударило током в 35 тысяч вольт. Парень погиб на месте. Трагедия случилась из-за шалости: несовершеннолетний решил показать друзьям "эксперимент".
Детские шалости закончились трагедией на Николаевщине, сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевщины.
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15-летний житель Березнеговатого перелез через двухметровый забор, которым ограждена подстанция, и показывал двум своим младшим друзьям эксперимент – подносил руку к электрическим проводам и демонстрировал, как от электромагнитного поля дыбом поднимаются волосы,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что затем парень по неосторожности схватился за провод и от поражения током в 35 тысяч вольт погиб на месте. Испуганные товарищи парня побежали рассказать все родителям, а те известили полицию. Сейчас тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По факту инцидента полиция открыла уголовное производство. Сейчас следователи проводят расследование обстоятельств трагедии.