Волшебная Бриджит Макрон поразила стройными ногами в мини-платье: фото
65-летняя супруга президента Франции Эммануэля Бриджит Макрон уже давно стала народной любимицей, Кроме невероятной истории любви, много поклонников во всем мире активно следят еще и за стилем одежды первой леди Франции.
Эммануэль и Бриджит Макрон вместе со сборной Франции по футболу вернулись на родину с главным трофеем чемпионата мира. Об этом пишет издание Daily Mail.
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Победу решили отпраздновать в Елисейском дворце, где супруги еще раз поздравили команду с титулом чемпионов.
Для выхода Бриджит Макрон отдала предпочтение своему любимому бренду – Louis Vuitton. Первая леди Франции надела темно-синее платье длиной выше колена. Образ дополнили золотые украшения и туфли на каблуках.
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