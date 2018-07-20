Волшебная Бриджит Макрон поразила стройными ногами в мини-платье: фото

65-летняя супруга президента Франции Эммануэля Бриджит Макрон уже давно стала народной любимицей, Кроме невероятной истории любви, много поклонников во всем мире активно следят еще и за стилем одежды первой леди Франции.

Эммануэль и Бриджит Макрон вместе со сборной Франции по футболу вернулись на родину с главным трофеем чемпионата мира. Об этом пишет издание Daily Mail.

Читайте также: Бриджит Макрон – 65: лучшие образы первой леди Франции

Победу решили отпраздновать в Елисейском дворце, где супруги еще раз поздравили команду с титулом чемпионов.



Для выхода Бриджит Макрон отдала предпочтение своему любимому бренду – Louis Vuitton. Первая леди Франции надела темно-синее платье длиной выше колена. Образ дополнили золотые украшения и туфли на каблуках.