Волшебная Мелания Трамп засветила стильный наряд во время брифинга: фото

Мелания Трамп имеет отличный вкус в подборе одежды. Это первая леди продемонстрировала во время брифинга, засветив стильный плащ.

После хирургического вмешательства Мелания Трамп оказалась в эпицентре самых популярных новостей. Американцы восторженно читали все, что касается его самочувствия и отношений с Дональдом Трампом. Поскольку первая леди после госпиталя имела длительную реабилитацию, она не появлялась на официальных мероприятиях и не давала никаких комментариев прессе. Поэтому в СМИ покатились слухи об осложнениях после операции и новом конфликте с Президентом.

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Все эти предположения опровергла сама Мелания Трамп, которая попросила журналистов не спекулировать на теме его здоровья. Первая леди заверила, что чувствует себя прекрасно и уже выполняет свои обязанности в Белом доме. Это она подтвердила во время публичного выхода на брифинг, который провели перед сезоном ураганов в США.



Для встречи с журналистами Мелания Трамп надела стильный плащ поверх черного платья. Свой образ первая леди завершила туфлями на каблуках и идеальной укладкой волос. Супруга Президента США сделала макияж с акцентом на глаза и подобрала помаду с блеском. Стоит отметить, что выглядела Мелания Трамп роскошно.

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 6 Чер 2018 р. о 1:36 PDT

Перед брифингом журналисты сфотографировали президентскую чету. Дональд и Мелания Трамп направлялись на встречу, взявшись за руки. Во время официального мероприятия первая леди сидела рядом со своим мужем, счастливо улыбаясь.

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Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 6 Чер 2018 р. о 3:49 PDT

Стильный выход Мелании Трамп уже успели сравнить с очаровательной Жаклин Кеннеди. Первая леди США тоже любила изысканные вещи, а на одно из мероприятий надела плащ такого же цвета, что и Мелания.