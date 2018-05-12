Очаровательная Настя Каменских показала яркий образ на шоу: фото
Украинская певица и дизайнер Настя Каменских, которая начала сольную карьеру с псевдонимом NK, не перестает удивлять поклонников стильными нарядами и неожиданными экспериментами. Яркие снимки звезда публикует на странице в Instagram.
Настя Каменских успешно занимается вокальной карьерой, которую умело сочетает с другими творческими работами. В частности, звезда была ведущей на проекте "Рассмеши комика. Дети", а теперь вдруг заняла кресло звездного судьи на "Х-факторе". На шоу певица демонстрирует стильные наряды, которые невероятно подходят ей.
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Роскошная вокалистка похвасталась новым образом, который телезрители смогут впоследствии увидеть в трансляции "Х-фактора". Для съемок Настя Каменских одела яркие розовые штаны свободного покроя и белую футболку с узором. Черный пояс и босоножки дополнили звездный "лук".
Кроме этого, Настя Каменских поражает экспериментами с прическами. Для шоу она заплела часть волос в высокий хвост и завершила образ крупными серьгами. Достаточно обыденная прическа добавила легкости яркому и стильному наряду Насти Каменских.
Восхищаюсь моим новым образом на "Х-факторе",
– лаконично написала певица.
Напомним, что в октябре 2017 года Настя Каменских заявила о временной паузе в популярном дуэте с Потапом. Звезда начала сольную карьеру и уже презентовала новые песни.