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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Волшебный дом 77-летней модели Грейс Коддингтон изнутри: фотогалерея

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77-летняя модель и бывший креативный директор американского Vogue Грейс Коддингтон показала свой очаровательный коттедж на Лонг-Айленде.

Об этом сообщают на Architectural Digest.

Небольшой трехкомнатный коттедж, в котором проживает Грейс со своим партнером – французским стилистом-парикмахером Дидье Малижом, расположенный недалеко от Нью-Йорка. Пара приобрела его еще в 1988 году и с тех пор наслаждается отдыхом в уютном имении.

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На территории дома есть сад, небольшая терраса и бассейн, а в самом коттедже есть гостиная, спальня, ванная, кухня и столовая, которые поражают своей гармонией и абсолютным вкусом. Сама же модель Коддингтон отмечает, что этот дом является скорее "не очень-то хорошим, скорее – просто удобным".


Коттедж Грейс Коддингтон на Лонг-Айленде

На полках в комнатах можно разглядеть много книг и статуэток, но наибольшее внимание супруги уделяют любви к котам. Игрушки, фотографии и рисунки с котами размещены почти по всему дому. На них изображены все фотографии бывших и нынешних кошек Грейс. Кроме этого, в коттедже живут две персидские кошки – Пампкин и Бланкет, которых Коддингтон и Малиж очень любят.

Теги: LifeStyle Фотоновости Мода
Источник: 24 Канал
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