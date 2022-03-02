Всем людям следует немедленно пройти в укрытия и оставаться там до сигнала "отбой". Эти правила спасают жизнь.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Где объявили тревогу:
- Киев,
- Харьков,
- Львов,
- Волынская область,
- Житомир,
- Ивано-Франковск,
- Каменец-Подольский,
- Калуш,
- Хмельницкий,
- Черкассы,
- Киевская область,
- Черновцы.
Около 20:35 на Волыни сообщили об отбое.
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