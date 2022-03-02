Почти на всей Западной Украине и в других городах – тревога: немедленно в укрытие

На Волыни, в Житомире, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Одессе, Харькове, Черкассах объявили воздушную тревогу. Это произошло около 20:28.

Всем людям следует немедленно пройти в укрытия и оставаться там до сигнала "отбой". Эти правила спасают жизнь.

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Где объявили тревогу:

Киев,

Харьков,

Львов,

Волынская область,

Житомир,

Ивано-Франковск,

Каменец-Подольский,

Калуш,

Хмельницкий,

Черкассы,

Киевская область,

Черновцы.

Около 20:35 на Волыни сообщили об отбое.

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