Почти на всей Западной Украине и в других городах – тревога: немедленно в укрытие

2 марта 2022 , 20:34
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Источник:

"Суспільне"

На Волыни, в Житомире, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Одессе, Харькове, Черкассах объявили воздушную тревогу. Это произошло около 20:28.

Всем людям следует немедленно пройти в укрытия и оставаться там до сигнала "отбой". Эти правила спасают жизнь.

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Где объявили тревогу:

  • Киев,
  • Харьков,
  • Львов,
  • Волынская область,
  • Житомир,
  • Ивано-Франковск,
  • Каменец-Подольский,
  • Калуш,
  • Хмельницкий,
  • Черкассы,
  • Киевская область,
  • Черновцы.

Около 20:35 на Волыни сообщили об отбое.

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Автор: Ольга Музика