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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

На Волыни в психбольнице за сутки обнаружили 16 больных COVID-19

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Психиатрическая больница в селе Олыка
Психиатрическая больница в селе Олыка / Волынь-новая

В Волынской области за сутки обнаружили 47 новых случаев заражения коронавирусом. 16 из них – в Волынской областной психиатрической больнице, в поселке Олыка.

Информацию о 16 новых случаях заражения в психиатрической больнице озвучила главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко, пишет ВолиньPost. Речь идет о 14 пациентах и 2 медицинских работниках.

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При этом Наталия Янко отметила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в области является неустойчивой и без тенденции к снижению заболеваемости.

По состоянию на 15 мая в Волынской области зарегистрировано 582 случая заражения коронавирусом. Из них 47 – за последние сутки. Выздоровели 142 человека. 16 случаев болезни завершились летально.

Стоит отметить, что это не первый случай заражения в этой психиатрической больнице. Еще 8 мая было известно о 16 инфицированных – 10 работников (1 врач, 5 медсестер и 4 случая среди младшего медицинского персонала) больницы и 6 пациентов. Одна из пациенток впоследствии умерла. 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Волынь Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины
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