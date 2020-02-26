Вон из Крыма: активисты под посольством России обратились к агрессору

26 февраля под посольством России в Киеве прошла акция по случаю годовщины оккупации Крыма. Именно в этот день в 2014 году под стенами Верховного Совета Крыма состоялся масштабный антироссийский митинг "Сохранение территориальной целостности Украины". Это последнее крупное мероприятие, прошедшее на полуострове до его оккупации.

Во время акции под стенами диппредставительства Кремля активисты, в частности, произнесли 6 требований к агрессору. Как они объяснили, "6 лет оккупации, поэтому и 6 требований к агрессору". Чтобы по ту сторону границы их лучше поняли, требования произносили на русском языке.

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Как требования к агрессору митингующие выразили

Освободите крымских политических заключенных.

Прекратите замещение населения Крыма.

Прекратите расовую дискриминацию коренного населения Крыма, крымских татар и этнических украинцев.

Отмените запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Прекратите милитаризацию Крыма и выведите войска.

Вон из Крыма.

Активисты подчеркнули, что это не просто требования, а все эти пункты отражены в международных документах, в частности в крымских резолюциях ООН, Европейского парламента и ПАСЕ.

Поэтому Россия должна выполнять все требования. И самое главное среди этих требований – это вон из Крыма,

– отметили активисты.