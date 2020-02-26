20:45
26 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нимфа Виола дарит радость ближним. Фирменная русская походка
      Вєсті Кремля
      22:15, 25 февраля
      Вести.UA: Большое возвращение Тигипко. Новая затея Бужанского
      Вєсті.UA
      19:19, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Вон из Крыма: активисты под посольством России обратились к агрессору

      - Читати новину українською

      26 февраля под посольством России в Киеве прошла акция по случаю годовщины оккупации Крыма. Именно в этот день в 2014 году под стенами Верховного Совета Крыма состоялся масштабный антироссийский митинг "Сохранение территориальной целостности Украины". Это последнее крупное мероприятие, прошедшее на полуострове до его оккупации.

      Во время акции под стенами диппредставительства Кремля активисты, в частности, произнесли 6 требований к агрессору. Как они объяснили, "6 лет оккупации, поэтому и 6 требований к агрессору". Чтобы по ту сторону границы их лучше поняли, требования произносили на русском языке.

      К теме! 26 февраля официально признали Днем сопротивления Крыма российской оккупации: Зеленский подписал указ

      Как требования к агрессору митингующие выразили

      1. Освободите крымских политических заключенных.
         
      2. Прекратите замещение населения Крыма.
         
      3. Прекратите расовую дискриминацию коренного населения Крыма, крымских татар и этнических украинцев.
         
      4. Отмените запрет Меджлиса крымскотатарского народа.
         
      5. Прекратите милитаризацию Крыма и выведите войска.
         
      6. Вон из Крыма.

      Активисты подчеркнули, что это не просто требования, а все эти пункты отражены в международных документах, в частности в крымских резолюциях ООН, Европейского парламента и ПАСЕ.

      Поэтому Россия должна выполнять все требования. И самое главное среди этих требований – это вон из Крыма,
      – отметили активисты.

      Сколько людей умерло от гриппа в Украине
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Крымские татары Новости Киева Протесты Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:30 Выборы в США: что известно о сенаторе Берни Сандерсе
      Світлана Попова
      сегодня , 19:45 Вечный Путин и новая империя? Как в России меняют Конституцию
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 12:30 5 самых распространенных ошибок в интерьере украинских квартир: фото
      Ростислав Струтинський
      17 февраля , 15:37 Пара, которая летела домой с усыновленным ребенком, получили неожиданный сюрприз во время полета
      Марія Бондар
      сегодня , 19:00 Временные рекомендации по реагированию на коронавирус от CDC Global
      Центр громадського здоров'я України
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук