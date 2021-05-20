Глава держави також опублікував фото у вишиванці з першою леді Оленою Зеленською. На ньому президентське подружжя у сорочках з однакової мінімалістичною вишивкою червоного кольору.

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Вишита сорочка – наша гордість, наш символ і скарб. Вона – наша сила й ідентичність. Вона – одне з сердець України, яке ніколи не перестане битися. З Днем вишиванки,

– написав президент.

Зауважимо, вишиванка президента на фото дуже схожа на російську народну сорочку – косоворотку. Вона має розріз збоку, а не посередині, як у звичайних сорочок

Коротко про День вишиванки