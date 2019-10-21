10:57
21 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Книги для гурманов
      ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Книги для гурманов

      Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою

      578
      Стефані Ленд з донькою
      Стефані Ленд з донькою / Фото з відкритих джерел

      П'ять років тому Стефані Ленд, за її словами, знесилено впала на коліна після чергового дня виснажливої роботи. Самотня жінка була вагітна другою дитиною, перебувала за крок від закінчення коледжу, але мріяла стати письменницею.

      Знайомі застерігали її, але Стефані вирішила покинути роботу і все ж таки здійснити свою мрію. Колишня прибиральниця написала книгу мемуарів про роки своєї важкої роботи під назвою "Maid: Hard Work, Low Pay and Mother's Will to Survive", яка одразу посіла третє місце в списку бестселерів New York Times. Перші два місця в топі займають мемуари колишньої першої леді Мішель Обами і сенатора Камали Харріс.

      Не пропустіть! Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!

      Книга являє собою вікно в світ низькооплачуваної роботи, яку більшість з нас не помічає або вважає за краще ігнорувати. Починається розповідь зі спогадів Стефані про той час, коли вона жила в притулку для бідних зі своєю маленькою дочкою.

      Протягом більше десяти років Стефані мріяла стати справжньою письменницею, занурюючись у творчість ночами, коли її дочка Міа засинала. У 28 років Стефані народила другу дочку, але втратила підтримку сім'ї. Прибирання будинків за 9 доларів на годину стала єдиною роботою, яку вона могла знайти без диплома коледжу в маленькому містечку неподалік від Сіетла. Без фінансової підтримки Ленд виживала лише завдяки державним програмам допомоги безпритульним... Але в 30 років вона змогла домогтися стипендії в Університеті Монтани, до якого була зарахована на програму творчого письма. 

      Мої однокурсники писали про подорожі, а я – про чистку туалетів, – сміється Стефані, згадуючи минуле.

      Тільки в 2016 році їй вдалося отримати контракт на публікацію книги і аванс за неї. Тоді матеріальне становище жінки покращилося, але, за її словами, "не була у дантиста роками".

      Нещодавно Ленд подорожувала по США, розповідаючи про свою історію. Вона каже, що хоче донести до читачів, що не всі ті, хто отримує державну допомогу, є ледарями. Сьогодні 40-річна Стефані Ленд живе в Міссулі зі своїми двома дочками.

      Це цікаво! Форум видавців: 12 книг, які точно варто прочитати

      Українською книга має вийти вже в листопаді цього року у видавництві Bookchef. За словами головного редактора, ця книга мотивуватиме дівчат і жінок, які втрапили в халепу, повірити в себе і рухатися вперед до здійснення мрій.

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      20625
      Автор: Книги для гурманов
      Теги: Публикации Книги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою
      сегодня , 10:01 Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою
      Книги для гурманів 578
      Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      сегодня , 09:30 Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      Євгенія Мазур 713
      Россия ставит рекорды вымирания населения
      сегодня , 08:40 Россия ставит рекорды вымирания населения
      Злой Одессит 1150
      "Горела хата": "Квартал" и всемирно известный хор имени Веревки позлорадствовали над Гонтаревой
      сегодня , 00:26 "Горела хата": "Квартал" и всемирно известный хор имени Веревки позлорадствовали над Гонтаревой
      Андрій Шляхтін 625
      Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      20 октября , 23:17 Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      Блоги тижня 649
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук