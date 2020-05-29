На Киевщине правоохранители задержали 5 злоумышленников, подозреваемых в совершении не менее 11 разбойных нападений на предприятия области.

Сумма нанесенного ущерба – более миллиона гривен, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Большинство из подозреваемых ранее уже имели проблемы с законом. Возглавлял банду криминальный авторитет по прозвищу "Буба".

Известно, что злоумышленники нападали на охранников, связывали их и, угрожая оружием, похищали наличные из сейфов. Для нападения выбирали те места, недоступные для камер видеонаблюдения. Каждый раз меняли транспорт и меняли внешность – использовали парики и накладные бороды.



Вещественные доказательства, изъятые у членов преступной банды / Фото Нацполиции

По месту жительства фигурантов было проведено 18 обысков: правоохранители изъяли много вещественных доказательств, в частности оружие. А также парики, мобильные телефоны, банковские карты, наркотические вещества и прочее. Кроме этого – 7 автомобилей, на которых передвигались члены банды.

Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Полиция также проверяет, причастны ли они к другим аналогичным преступлениям в области.

Задержание злоумышленников в Киевской области: смотрите видео