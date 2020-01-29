Вооруженное нападение на авто инкассаторов в Одессе: воры со 700 тысячами далеко не убежали

В Одессе трое злоумышленников совершили вооруженное нападение на инкассаторский автомобиль. В результате они похитили сумку с 700 тысячами гривен. Правда, оперативникам удалось их быстро задержать. Инцидент произошел примерно в 4:30 утра на улице Героев Крут.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области, злоумышленники с оружием завладели автомобилем фирмы, обслуживающей сеть уличных терминалов онлайн-платежей. Правоохранители выяснили, что нападение произошло, когда водитель инкассаторской машины за рулем ждал своего партнера. Тот пошел к терминалу за деньгами. В это время из автомобиля, остановившегося неподалеку, вышли двое и выстрелили из ружья в сторону инкассаторской машины.

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В итоге водитель выпрыгнул из салона, а его место заняли нападающие. Вместе со своим сообщником, который был на другой машине, они уехали. Правда, в нескольких кварталах от места преступления решили бросить инкассаторскую машину. С собой же забрали сумку с деньгами и на двух своих машинах разъехались в стороны. Другая машина ждала злоумышленников неподалеку.

Смотрите видео с места ограбления инкассаторов в Одессе

В конце концов стражам порядка удалось по горячим следам выйти на злоумышленников. Участие в операции принимали работники полиции совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и КОРДа. Они, в частности, обнаружили и брошенный автомобиль инкассаторов, и автомобили подозреваемых.

Впоследствии задержали и всех трех нападающих. Двух – по месту жительства в центре Одессы, а третьего – в Суворовском районе. Это одесситы в возрасте 27-ми и 28-ми лет. Во время обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства их причастности к разбойному нападению.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Если вину вероятных разбойников докажут, молодым людям грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное следствие продолжается.

Полиция задержала грабителей, которые похитили инкассаторский автомобиль с 700 тысячами гривен​

К слову, группу из четырех возможных разбойников правоохранителям удалось задержать и в Каменском (бывший Днепродзержинск). Злоумышленники совершили по меньшей мере три вооруженные нападения как в самом городе, так и в Петриковском районе Днепропетровской области. Более того, во время последнего разбоя нападавшие подрезали владельца дома и избили его брата и мать.