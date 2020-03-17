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      Вооруженные бандиты отобрали у киевских бизнесменов 100 тысяч медицинских масок

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      В Киеве задержали группу вооруженных лиц, которая отобрала у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок, угрожая оружием. По словам прокуроров, бандиты не являются сотрудниками правоохранительных органов. Они ограбили предпринимателей для последующей перепродажи масок.

      Правоохранителям удалось установить и задержать троих злоумышленников – жителей Киева и области в возрасте от 26 до 42 лет. Об этом сообщает пресс-центр Киевской прокуратуры.

      Кстати В Киеве продают медицинские маски по 1200 гривен за пачку

      По словам пострадавших предпринимателей, они приобрели средства индивидуальной защиты на сумму около 1 миллиона гривен и через знакомых решили их реализовать. Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в автомобиль, подъехала машина, из которой выскочила группа мужчин в спецодежде с оружием.

      Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса, а также избрании им меры пресечения.

      Внимание! Из-за введения карантина в Украине до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, в том числе медицинских масок.

      Отметим, что ранее в Государственной таможенной службе сообщили, что медицинские маски стали более популярными среди контрабандистов, чем сигареты.


      Как правильно использовать маску / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Киева Карантин в Украине 2020 Новости Украины Прокуратура Киева Криминальные новости
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