Вооруженные бандиты отобрали у киевских бизнесменов 100 тысяч медицинских масок

В Киеве задержали группу вооруженных лиц, которая отобрала у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок, угрожая оружием. По словам прокуроров, бандиты не являются сотрудниками правоохранительных органов. Они ограбили предпринимателей для последующей перепродажи масок.

Правоохранителям удалось установить и задержать троих злоумышленников – жителей Киева и области в возрасте от 26 до 42 лет. Об этом сообщает пресс-центр Киевской прокуратуры.

Кстати В Киеве продают медицинские маски по 1200 гривен за пачку

По словам пострадавших предпринимателей, они приобрели средства индивидуальной защиты на сумму около 1 миллиона гривен и через знакомых решили их реализовать. Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в автомобиль, подъехала машина, из которой выскочила группа мужчин в спецодежде с оружием.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса, а также избрании им меры пресечения.

Внимание! Из-за введения карантина в Украине до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, в том числе медицинских масок.

Отметим, что ранее в Государственной таможенной службе сообщили, что медицинские маски стали более популярными среди контрабандистов, чем сигареты.



Как правильно использовать маску / Инфографика 24 канала