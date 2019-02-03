Вооруженные до зубов машины для убийства: жуткие факты о боевиках "Исламского государства"

С 2014 по 2017 годы боевики "Исламского государства" устроили или приписали себе минимум 140 терактов по всему миру, в результате которых погибли более 2 тысяч человек. Еще примерно 2,5 тысячи террористы казнили в кровавых расправах на Ближнем Востоке: людей там жгли, грабили, топили, расстреливали и даже бросали в кипящую смолу.

Как возникло "Исламское государство"?

Отцом "Исламского государства" считают Абу Мусаб аз-Заркави, который в 2002 году основал группировку "Единобожие и джихад", а затем присоединился к Бен Ладену и создал "Аль-Каиду в Ираке".

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Заркави был настолько жестоким, что в той же "Аль-Каиде" его считали экстремистом.



В 2006 году американцы объявили, что ликвидировали аз-Заркави

После того, как коалиция во главе с Вашингтоном, заехав в Ирак, повалила диктаторский режим Саддама Хуссейна, иракские военные чины практически остались ни с чем. Они начали искать пути мести, поддержку среди народа и формировать собственные группировки. Война, которой свойственно приносить разруху, ускорила создание террористической организации под названием "Исламское государство".

Я хотел бы извиниться за неправильные решения, которые приняла наша администрация, а также за ошибки в наших планах. Мы не обдумали последствий, не предусмотрели, что произойдет после того, как мы свергнем режим,

– отмечал Тони Блэр, премьер-министр Великобритании в 1997-2007 годах.

В 2010 году власть над группировкой взял Абу Бакр аль-Багдади. За три года его правления "Исламское государство в Ираке" занималось распространением своего влияния и расширением территорий. В 2013-м Багдади объявил о том, что его боевики будут принимать участие в гражданской войне в Сирии.

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Террористы захватили сирийский город Ракка и сделали его своей столицей – так и появилась на свет пресловутая организация.

Кто является главарем террористов?

Сегодня "Исламским государством" руководит это же Багдади. В 2014 году он провозгласил на подконтрольных себе территориях, то есть в Сирии и Ираке, халифат. А себя халифом – прямым наставником пророка Мухаммеда, который начал исламскую религию. Несмотря на многочисленные сообщения о смерти лидера боевики и дальше утверждают, что он жив, а официального подтверждения его гибели нет.



СМИ не раз писали что Багдади убили, ранили, отравили или взяли в плен

Сам Багдади на публике не появляется. Вместо него публичными заявлениями от имени "Исламского государства" разбрасывался его заместитель Абу Мухаммед аль-Аднани. Однако в 2016 году в сирийском Алеппо его, по их же словам, ликвидировали русские.

Мы восстановим халифат и провозгласим халифа, который будет направлять мусульман. Так было на протяжении веков, но мир посягнул на эти законы и сделал из мусульман невежд. Я буду этим халифом, я буду направлять вас на правильный путь,

– заявлял лидер Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади.

Чего хотят бойцы "Исламского государства"?

Правильный путь, о котором так распинается Багдади, называется "шариатом". Эти предписания наставляют человека на дорогу к Аллаху. Например, в Библии, когда человека бьют в одну щеку, он должен подставить другую. А по шариату – у него есть полное право нанести равносильный вред.



Шариат – это законы, которые влияют абсолютно на все сферы жизни мусульман

На территориях, где царит шариат, возникают страшные вещи. Преступников, журналистов, пленных военных, туристов и особенно людей других вероисповеданий подвергают жестким пыткам.

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Бойцы ИГ используют самые ужасные способы насильственной смерти: людям снимают кожу, переезжают ноги танком, бросают в кипящую смолу, закрывают в клетке и топят, сжигают живьем, забивают камнями, женщин насилуют, а людей нетрадиционной ориентации сбрасывают с многоэтажек.

Отношение к женщинам в ИГ крайне пренебрежительное. Их насилуют, продают, обменивают и бьют.

За все время моего пребывания в ИГ я изнасиловал где-то около 50 девушек в возрасте до 16 лет. А старших – пожалуй, более двухсот,

– рассказывал один из боевиков террористической организации.

Существует правило – если исламист погибнет от руки женщины, значит он не попадет в рай. Хотя аль-Багдади и отменил это правило, но боевики все равно опасаются такой смерти.

"Исламское государство" хочет установить халифат не только на своих территориях, но и во всем мире. Чтобы все мусульмане, где бы они ни были, присягнули на верность Багдади и жили по законам шариата. Собственно, поэтому в цивилизованных странах и происходят теракты. Цель исламистов – объединить всех мусульман и защититься от неверных. То есть тех, кто не исповедует ислам. Для боевиков не существует препятствий, они безжалостны.

В январе 2015 года боевики устроили теракт в редакции французского издания "Charlie Hebdo". Журналисты выпустили карикатуру на пророка Мухаммеда – в ответ террористы расстреляли 12 из них, еще 11 получили ранения.

Сколько человек насчитывает террористическая организация?

По данным Business Insider, в рядах террористов на территориях Сирии и Ирака могут находиться от 28 до 31 тысячи человек. Это – вооруженные до зубов машины для убийства. В их подчинении пулеметы, пистолеты, автоматы, гранаты, ракетные установки, бронемашины, зенитные установки и даже захваченные у противников танки.

Кроме этого, "Исламское государство" имеет бойцов за пределами своих территорий, они разбросаны по всему миру. Преимущественно это люди, которые вернулись с ИГ обратно на родину.



С 2014 года к террористам присоединились тысячи человек

ИГ – это не только война или постоянные убийства, это еще и медиа-монстр. Они присутствуют во всех социальных сетях, на их вооружении новостные сайты и даже собственный пропагандистский журнал "Дабик". Именно с помощью этих ресурсов они и вербуют новых людей в свои ряды.

В основном рекрутинг нацелен на людей, которые оказались в трудном положении. Им обещают новую жизнь, золотые горы и неограниченные возможности. Когда позже завербованные видят бесчеловечную жестокость или просто разочаровываются в идеологии, вырваться из лап ИГ практически невозможно: всех дезертиров боевики расстреливают на месте.

Нас повели на расстрел. Очередь из Калашникова прошлась по всем. Я видел, как слева и справа падают люди. Затем упал и я. Когда увидел, что имею возможность, то начал убегать – связанный. Меня три дня искали, прочесывали территорию машинами и мотоциклами. Мне чудом удалось спастись,

– рассказал Али Кхазм, который выжил во время расстрелов.

Кто противостоит "Исламскому государству"?

Самое страшное в ИГ – не смертники и даже не жестокие убийцы, а так называемые спящие ячейки. Это – подконтрольные организации группы лиц, которые планируют теракты, зарабатывают деньги и выжидают удобного момента, чтобы выполнить волю террористов.

Если "Исламское государство" захочет напасть, например, на один из городов или стран ЕС, то эти "спящие ячейки" будут действовать изнутри, организуя теракты, вооруженные нападения, грабежи и убийства госслужащих не самых низких чинов.

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Сегодня цивилизованный мир пытается искоренить "Исламское государство". Первую международную коалицию возглавляют США, вторая – под руководством России. Если объединить все страны вместе, даже те, которые не в подчинении США или России, выходит 68 стран – это сейчас самый большой международный союз в мире.



Международная коалиция разделилась на две силы

Но какой бы мощной ни была международная коалиция, ликвидировать террористов мощными авиаударами просто невозможно. Потому что они рассредоточены среди сотен тысяч мирного населения Сирии и Ирака. А начинать наземную операцию пока не хотят, ведь это будет стоить человеческих жизней и безумных средств.

Кстати, исламисты верят, что финальная битва между ними и коалиционными силами должна состояться возле сирийского города Дабик. Древнее пророчество говорит, что этот бой будет означать конец мира и поражение всех кто не исповедует ислам. Именно поэтому террористы всеми силами пытаются приблизить начало этой битвы.

Откуда берут деньги террористы и какие жестокие наказания ждут тех, кто не соблюдает правила шариата – смотрите в программе.