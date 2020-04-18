18:41
18 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Вооруженные люди попытались захватить компанию в Киеве: полиция их задержала

      - Читати новину українською
      Поліція затримала 15 осіб / Пресслужба МВС

      Неизвестные 17 апреля ворвались в помещение на проспекте Героев Сталинграда в Киеве, заблокировали вход и отказались покидать здание. У них было огнестрельное оружие и ножи.

      Повідомлення про захоплення будівлі надійшло до поліції близько 14:00 17 квітня. Невідомі чоловіки виламали вікно та захопили приміщення на проспекті Героїв Сталінграду у столиці. Про це інформує пресслужба МВС.

      Читайте також У Дніпрі невідомі облили кислотою приблизно 20 авто: фото

      Будівля належить двом приватним компаніям. На місце виїхали спецпризначенці, патруль поліції та слідча група. Поліція затримала 15 осіб.

      Ми виявили та вилучили у них зброю, газові балончики та ножі, які направили на експертизу. Окрім того, вилучили документи, які чоловіки надали нам як підтвердження права на власність приміщень, для встановлення їх достовірності та законності,
      – розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

      За фактом розпочато кримінальне провадження. За протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації порушникам загрожує до 5 років позбавлення волі.


      На місце події виїхали спецпризначенці та слідчі / Фото пресслужби МВС


      У затриманих вилучили зброю / Фото пресслужби МВС

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Новости Киева Министерство внутренних дел Полиция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:30 Как церковь занимается бизнес-лоббизмом в Украине: резонансные случаи
      Сергій Лещенко
      сегодня , 16:00 Что делать с использованными масками и перчатками?
      Блог Соцмережі