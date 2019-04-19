Вооруженные силы получили новую технику, которая ранее не была на вооружении

В общем Вооруженные силы Украины получили 120 совершенно новых образцов военной техники. Также в эксплуатацию поступило более 330 единиц вооружения и техники авиационного комплекса, беспилотных летательных комплексов и боевых летательных аппаратов.

Об этом сообщил Министр обороны Украины во время поездки в пункт постоянной дислокации пятьдесят восьмой отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ в Конотопе.

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Глава оборонного ведомства подчеркнул, что 2019 очень оптимистичным в вопросах, связанных с выполнением государственного оборонного заказа.

Мы планируем завершить испытания крылатой ракеты "Нептун". Также поставили на массовое производство ракеты системы залпового огня "Ольха" и начали испытания ракетного комплекса "Ольха-М". Работаем над завершением испытания артиллерийской системы "Богдана", над разработкой и поставками в ВСУ новых разведывательных комплексов и аппаратов, комплексов радиоэлектронной борьбы, средств загоризонтная разведки, что значительно повышает наши возможности,

– сказал Степан Полторак.

Для воплощения всех планов по его мнению, нужны два условия: неизменность курса Украины на ЕС и НАТО и умения, эффективного использования денег, которые выделяет государство на оборону.

Полторак добавил, что в Одессу прибыли боевые машины "Hummer", которые будут направлены для боевых подразделений Вооруженных Сил. Он отметил, что в последнее время США оказали помощь Украине более чем 400 миллионов долларов.

"Это противотанковые средства "Javelin", современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперськи комплексы, беспилотные летательные аппараты", – заявил Степан Полторак.

Вместе с тем, по мнению Министра обороны, Украина не может построить сильную армию только за деньги партнеров, нужно развивать собственный военно-промышленный комплекс ВПК.

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