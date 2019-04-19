05:12
19 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Олени вышли против Путина. Дома российского политика на "загнивающем Западе"
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судный день "Приватбанка"
      Вєсті.UA
      22:24, 18 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вооруженные силы получили новую технику, которая ранее не была на вооружении

      61 Читати новину українською
      ВСУ получили 120 образцов нового вооружения
      ВСУ получили 120 образцов нового вооружения / Фото из открытых источников

      В общем Вооруженные силы Украины получили 120 совершенно новых образцов военной техники. Также в эксплуатацию поступило более 330 единиц вооружения и техники авиационного комплекса, беспилотных летательных комплексов и боевых летательных аппаратов.

      Об этом сообщил Министр обороны Украины во время поездки в пункт постоянной дислокации пятьдесят восьмой отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ в Конотопе.

      Читайте также: Вооруженные силы Украины испытывают комплект французских авиационных шлемов

      Глава оборонного ведомства подчеркнул, что 2019 очень оптимистичным в вопросах, связанных с выполнением государственного оборонного заказа.

      Мы планируем завершить испытания крылатой ракеты "Нептун". Также поставили на массовое производство ракеты системы залпового огня "Ольха" и начали испытания ракетного комплекса "Ольха-М". Работаем над завершением испытания артиллерийской системы "Богдана", над разработкой и поставками в ВСУ новых разведывательных комплексов и аппаратов, комплексов радиоэлектронной борьбы, средств загоризонтная разведки, что значительно повышает наши возможности,
      – сказал Степан Полторак.

      Для воплощения всех планов по его мнению, нужны два условия: неизменность курса Украины на ЕС и НАТО и умения, эффективного использования денег, которые выделяет государство на оборону.

      Полторак добавил, что в Одессу прибыли боевые машины "Hummer", которые будут направлены для боевых подразделений Вооруженных Сил. Он отметил, что в последнее время США оказали помощь Украине более чем 400 миллионов долларов.

      "Это противотанковые средства "Javelin", современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперськи комплексы, беспилотные летательные аппараты", – заявил Степан Полторак.

      Вместе с тем, по мнению Министра обороны, Украина не может построить сильную армию только за деньги партнеров, нужно развивать собственный военно-промышленный комплекс ВПК.

      Смотрите видео: ВСУ получили новое вооружение

       

      blog_ava
      Срочное заседание СНБО из-за отмены национализации "Приватбанка": основные тезисы
      сегодня
      881
      Теги: Оружие Вооруженные силы Украины Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто посещает Коломойского перед выборами и при чем здесь Зеленский: шокирующее расследование
      сегодня , 02:15 Кто посещает Коломойского перед выборами и при чем здесь Зеленский: шокирующее расследование
      201
      Главные новости 18 апреля: Зеленский показал команду и национализацию "Приватбанка" отменили
      сегодня , 00:03 Главные новости 18 апреля: Зеленский показал команду и национализацию "Приватбанка" отменили
      210
      Рейтинги Зеленського і Порошенка приголомшливі, або Чому лідера гонки ховали від журналістів
      18 апреля , 22:51 Рейтинги Зеленського і Порошенка приголомшливі, або Чому лідера гонки ховали від журналістів
      Артем Овдієнко 2897
      Интервью Зеленского для "РБК-Украина": все, что вы должны знать
      18 апреля , 21:40 Интервью Зеленского для "РБК-Украина": все, что вы должны знать
      Антон Голобородько 967
      Судья не понимала, почему надо признать агрессию России, – вдова командира сбитого Ил-76
      18 апреля , 21:31 Судья не понимала, почему надо признать агрессию России, – вдова командира сбитого Ил-76
      Євген Назаренко 491
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Для ВМС Украины создадут новый ракетный катер: фото
       11 октября 2018 , 15:46
      На выставке показали беспилотные микроавтобусы ГАЗель
       30 августа 2018 , 17:35
      Главные новости футбола 11 октября: Португалия обыграла Польшу, Франция феерично спасла ничью в спарринге с Исландией
       12 октября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук