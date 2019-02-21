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      Вооруженные силы Украины получат новейшее оборудование от Пентагона

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      Пентагон
      Пентагон / versiya.info

      Пентагон предоставит Украине новое навигационное оборудование. Среди американских компаний военно-промышленного комплекса уже объявлен тендер на осуществление поставки. Сроки его проведения – с 19 февраля до 5 апреля включительно.

      Навигационное оборудование США поможет в сложных условиях осуществлять "слепую" посадку, об этом сообщил "ОПК".

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      Военно-воздушные силы США обеспечат украинскую армию дальномерными радиомаяками и сверхчастотными азимутальными радиомаяками.

      Что это за оборудование

      Дальномерные радиомаяки и сверхчастотные азимутальные радиомаяки – это новейшее навигационное оборудование. Обычно его устанавливают в аэродромах. Поэтому военные с земли могут получить максимально точную информацию о воздушном пространстве вокруг. С помощью системы навигации можно определить угол и дальность летательного аппарата относительно радионавигационных точек.

      Полученные маяки должны установить на аэродроме в Староконстантинове, где расположена авиабаза ВСУ.

      Условия договора США и Украины

      По условиям договора подрядчик, то есть США, должен будет предоставлять обслуживание и обучение эксплуатации оборудования. В заявлении ВВС говорится, что правительство США не возьмет на себя никаких расходов, связанных с исполнением контракта на поставку Украине этого навигационного оборудования, потому средства должна выделить украинская сторона.

      К слову, украинская государственная оборонная компания "Спецтехноэкспорт" провела демонстрацию работы радиолокационных систем P-18MA/P-180U, после которой ряд стран выразил сильные заинтересованность разработкой. Представители иностранных государств заявили, что радар имеет большие перспективы экспорта.

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      Теги: Новости Украины Оружие авиация Пентагон Новости США
      Источник: 24 Канал
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