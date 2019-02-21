Вооруженные силы Украины получат новейшее оборудование от Пентагона
Пентагон предоставит Украине новое навигационное оборудование. Среди американских компаний военно-промышленного комплекса уже объявлен тендер на осуществление поставки. Сроки его проведения – с 19 февраля до 5 апреля включительно.
Навигационное оборудование США поможет в сложных условиях осуществлять "слепую" посадку, об этом сообщил "ОПК".
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Военно-воздушные силы США обеспечат украинскую армию дальномерными радиомаяками и сверхчастотными азимутальными радиомаяками.
Что это за оборудование
Дальномерные радиомаяки и сверхчастотные азимутальные радиомаяки – это новейшее навигационное оборудование. Обычно его устанавливают в аэродромах. Поэтому военные с земли могут получить максимально точную информацию о воздушном пространстве вокруг. С помощью системы навигации можно определить угол и дальность летательного аппарата относительно радионавигационных точек.
Полученные маяки должны установить на аэродроме в Староконстантинове, где расположена авиабаза ВСУ.
Условия договора США и Украины
По условиям договора подрядчик, то есть США, должен будет предоставлять обслуживание и обучение эксплуатации оборудования. В заявлении ВВС говорится, что правительство США не возьмет на себя никаких расходов, связанных с исполнением контракта на поставку Украине этого навигационного оборудования, потому средства должна выделить украинская сторона.
К слову, украинская государственная оборонная компания "Спецтехноэкспорт" провела демонстрацию работы радиолокационных систем P-18MA/P-180U, после которой ряд стран выразил сильные заинтересованность разработкой. Представители иностранных государств заявили, что радар имеет большие перспективы экспорта.
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