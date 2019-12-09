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      Вооруженные силы впервые за 20 лет выполнили дозаправку в воздухе: зрелищное видео

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      ВСУ провели тренировкус истребителями / Скриншот из видео

      Бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ выполнила тренировочную дозаправку истребителей в небе над Хмельницкой областью. К тренировке привлекли истребители Су-24М, Су-24МР и Л-39.

      Самолеты имитировали дозаправку в дневное и ночное время. Таким образом в ВСУ повышают навыки пилотирования в различных условиях и проверяют исправность стыковочной системы. Об этом информирует Генштаб в фейсбук.

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      Дозаправка в воздухе является важным элементом боевой подготовки авиации, позволяет выполнять задачи для обеспечения необходимого радиуса применения самолетов тактической авиации,
      – говорится в сообщении.

      При этом отмечается, что пилоты ВСУ проходили тренировку по дозаправке истребителей F-15C в рамках учений "Чистое небо – 2018" НАТО. Также украинские пилоты могли потренироваться выполнять эту сложную операцию на учениях в Калифорнии.

      Пилоты ВСУ тренировались заправлять истребители в небе: зрелищное видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины авиация
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