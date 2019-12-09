Вооруженные силы впервые за 20 лет выполнили дозаправку в воздухе: зрелищное видео

Бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ выполнила тренировочную дозаправку истребителей в небе над Хмельницкой областью. К тренировке привлекли истребители Су-24М, Су-24МР и Л-39.

Самолеты имитировали дозаправку в дневное и ночное время. Таким образом в ВСУ повышают навыки пилотирования в различных условиях и проверяют исправность стыковочной системы. Об этом информирует Генштаб в фейсбук.

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Дозаправка в воздухе является важным элементом боевой подготовки авиации, позволяет выполнять задачи для обеспечения необходимого радиуса применения самолетов тактической авиации,

– говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пилоты ВСУ проходили тренировку по дозаправке истребителей F-15C в рамках учений "Чистое небо – 2018" НАТО. Также украинские пилоты могли потренироваться выполнять эту сложную операцию на учениях в Калифорнии.

Пилоты ВСУ тренировались заправлять истребители в небе: зрелищное видео