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      Вооруженные водители заблокировали авто патрульных в Ровно: фото

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      Вооруженные водители блокировали авто патрульных в Ровно
      Вооруженные водители блокировали авто патрульных в Ровно / rv.npu.gov.ua

      В Ровно двое водителей с пистолетом пытались заблокировать служебный автомобиль и помешать выполнению служебных обязанностей патрульных.

      В пресс-службе полиции Ровненской области сообщили, что 21 февраля полицейские получили вызов на улицу Макарова, прибыли на территорию АЗС с целью установления места нахождения правонарушителя. Когда патрульные вернулись на место, где припарковали автомобиль, то обнаружили, что он заблокирован.

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      "С обеих сторон служебного транспортного средства стояли два автомобиля – Toyota Camry, под управлением 19-летнего ровненчанина и автомобиль BMW на иностранной регистрации, которым управлял 18-летний житель областного центра", – говорится в сообщении.

      поліціяПрепятствование работы патрульных / фото полиции Ровненской области

      поліціяВооруженные люди заблокировали авто полиции / фото полиции Ровненской области

      поліція

      Изъятый пистолет / фото полиции Ровненской области

      Известно, что на водителей, которые заблокировали авто патрульных, несколько дней назад уже составили админпротоколы.

      Сейчас все материалы этого дела переданы в Единый реестр досудебных расследований.

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      Теги: Новости Украины Полиция Ровно Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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