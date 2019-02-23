Вооруженные водители заблокировали авто патрульных в Ровно: фото

В Ровно двое водителей с пистолетом пытались заблокировать служебный автомобиль и помешать выполнению служебных обязанностей патрульных.

В пресс-службе полиции Ровненской области сообщили, что 21 февраля полицейские получили вызов на улицу Макарова, прибыли на территорию АЗС с целью установления места нахождения правонарушителя. Когда патрульные вернулись на место, где припарковали автомобиль, то обнаружили, что он заблокирован.

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"С обеих сторон служебного транспортного средства стояли два автомобиля – Toyota Camry, под управлением 19-летнего ровненчанина и автомобиль BMW на иностранной регистрации, которым управлял 18-летний житель областного центра", – говорится в сообщении.

Препятствование работы патрульных / фото полиции Ровненской области

Вооруженные люди заблокировали авто полиции / фото полиции Ровненской области

Изъятый пистолет / фото полиции Ровненской области

Известно, что на водителей, которые заблокировали авто патрульных, несколько дней назад уже составили админпротоколы.

Сейчас все материалы этого дела переданы в Единый реестр досудебных расследований.