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      Вооруженный мужчина в Киеве ограбил отделение "Новой почты": видео

      - Читати новину українською
      Ограбление отделения "Новой почты" в Киеве / Скриншот с видео

      Одно из отделений "Новой почты" в Днепровском районе Киева ограбили примерно в 9 вечера 26 февраля. Мужчина в маске угрожал пистолетом и забрал из кассы значительную сумму.

      Об ограблении отделения "Новой почты" на улице Гашека, 8А в Киеве рассказал "Информатор". По данным издания, говорилось о похищении нескольких десятков тысяч гривен. 

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      Впоследствии в "Киеве Оперативном" уточнили, что мужчина ворвался в отделение учреждения и угрожал работникам предметом, похожим на пистолет. Преступник забрал из кассы около 10 тысяч гривен.

      Видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент ограбления:

      Полиция проводит оперативные меры, чтобы разыскать и задержать преступника. 

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      Андре Тан назвал главные ошибки невысоких девушек в выборе одежды: видео
      26 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Киева Криминальные новости Новая почта Ограбления Новости Украины
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