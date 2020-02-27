Вооруженный мужчина в Киеве ограбил отделение "Новой почты": видео

Одно из отделений "Новой почты" в Днепровском районе Киева ограбили примерно в 9 вечера 26 февраля. Мужчина в маске угрожал пистолетом и забрал из кассы значительную сумму.

Об ограблении отделения "Новой почты" на улице Гашека, 8А в Киеве рассказал "Информатор". По данным издания, говорилось о похищении нескольких десятков тысяч гривен.

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Впоследствии в "Киеве Оперативном" уточнили, что мужчина ворвался в отделение учреждения и угрожал работникам предметом, похожим на пистолет. Преступник забрал из кассы около 10 тысяч гривен.

Видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент ограбления:

Полиция проводит оперативные меры, чтобы разыскать и задержать преступника.