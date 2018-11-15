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      Вопреки христианским идеалам, – эксперт о поджоге Андреевской церкви

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      Андреевскую церковь пытались поджечь
      Андреевскую церковь пытались поджечь / 24 канал

      Несмотря на предупреждения УПЦ МП о возможных угрозах против их сторонников, пока что видим агрессию как раз со стороны адептов УПЦ МП. Попытка поджога Андреевской церкви – тому пример.

      Такое мнение в комментарии 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко.

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      Попытка поджога Андреевской церкви – попытка такого символического сопротивления пророссийского подполья, отметил политолог.

      К большому сожалению, некоторые действия патриархов УПЦ Московского патриархата и такие действия их воинственных сторонников свидетельствуют о том, что в этой среде, пророссийской с точки зрения объективных интересов, – господствуют идеалы нехристианские: агрессия, ненависть. А христианство базируется на любви и спасении,
      – отметил эксперт.

      При этом, отметил Фесенко, у немалой части иерархов, священников УПЦ МП есть идеологическое родство с Москвой: "Есть банальная антиукраинскость. Не просто промосковская – а антиукраинская позиция".

      Хотя понять действия сторонников УПЦ ПМ можно, считает политолог: они спасают свою церковь, свою самостоятельность. У многих есть свой интерес сохранить свой статус. Понятно, что в случае создания новой церкви кто-то потеряет свой статус. А потом, постепенно, – потеряют часть своей паствы. Соответственно – потеряют значительную часть своих доходов. И это беспокоит многих иерархов.

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      Но попытка поджога Андреевской церкви – серьезный повод задуматься самим иерархам УПЦ МП, считает Фесенко.

      Думаю, представителям именно этой церкви стоит задуматься, потому что все, что сейчас делается с их стороны – идет вопреки христианским идеалам,
      – акцентировал эксперт.

      Они говорят о нападениях, что есть угроза захвата Киево-Печерской лавры, что будет насилие против УПЦ МП. А что мы видим – проявления агрессии и насилия со стороны сторонников УПЦ МП. Вот в чем беда, проблема и вызов, констатировал Фесенко.

      Что известно об Андреевской церкви в Киеве
      Это православная церковь, названная в честь Святого Андрея, расположенная на Андреевской горе в Киеве. Храм построен в стиле украинского барокко по проекту выдающегося архитектора итальянского происхождения Бартеломео Растрелли. Является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII века мирового значения в Киеве.

      Входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Церковь предложено внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент Церковь уже длительное время находится на реставрации, которую планируют завершить к 2020 году.

       

       
      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Религия УПЦ МП Единая поместная церковь
      Источник: 24 канал
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