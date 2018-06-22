Вопреки скандалу Мелания Трамп провела встречу в Техасе: фотофакт

Первая леди США Мелания Трамп не до конца продумала свой образ для поездки в Техас. Однако сразу после выхода из самолета жена Президента изменила свой образ и все же провела запланированную встречу.

Мелания Трамп всегда славилась умелым подбором одежды для официальных или светских событий. Однако первая леди все же допустила непростительную ошибку – для поездки к детям в техасском лагере для незаконных мигрантов она надела куртку от бренда Zara с надписью "Мне действительно все равно, а вам?" Такую выходку журналисты расценили двояко, поэтому засыпали Маланью вопросами, которые она проигнорировала.

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Шквал критики и недовольства американцев заставил Белый дом быстро реагировать. Представители Администрации пояснили, что никакого подтекста в этом не было, а "Мелании не все равно".

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 21 Чер 2018 р. о 11:45 PDT

На встречу первая леди надела совсем другую одежду. Мелания Трамп вышла из частного самолета белых брюках и куртке молочного цвета без надписей. Свой обычный образ она дополнила кроссовками.

Сегодняшний визит в Техас для встречи с детьми и трудолюбивыми людьми, которые заботятся о них, был очень важным,

– написала Мелания Трамп, добавив фото с мероприятия.

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 21 Чер 2018 р. о 6:25 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@ladymelaniatrump) 21 Чер 2018 р. о 8:07 PDT