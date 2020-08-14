Министр юстиции Денис Малюська рассказал о подготовке важнейшего судебного процесса. В нем шесть британских компаний, которых связывают с братьями Суркисами, будут требовать взыскать с "Приватбанка" и Министерства финансов несколько миллиардов гривен в качестве обеспечения иска.

Рассматривать этот "батл года" будет Печерский райсуд Киева. Кажется, впервые в истории Украины говорится об обеспечении иска на миллиарды, написал Денис Малюська в фейсбуке.

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Напомню суть дела. В иске суд ранее просили обязать "Приват" обслуживать депозиты британских компаний в качестве обеспечения иска. В 2017 году суд это и сделал,

– рассказал министр юстиции.

Впрочем, тогда решение суда не было ысполнено, поскольку таких депозитов в то время не существовало, а они уже были конвертированы в капитал банка. Вероятно, это произошло во время приватизации "Привата".

И теперь компании просят у суда, чтобы тот в качестве обеспечения иска взыскал суммы этих депозитов, а также обязал банк начислить из них проценты для истцов.

"Экзотичность ситуации в том, что сначала "обеспечка" была почти идентичной исковым требованиям, а завтра "обеспечка" может стать даже более радикальной за исковые требования", – рассказал Денис Малюська.