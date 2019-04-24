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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      Вопрос цены газа сейчас политизирован, – эксперт

      23 Читати новину українською
      Что ждет цены на газ
      Что ждет цены на газ / lexinform.com.ua

      Вопрос цены на газ в Украине сегодня более политический, чем экономический. Последние четыре месяца цены на газ в Европе снижались, но сейчас цена на газ для населения Украины выше, чем цена газа на бирже в Европе.

      Об этом в комментарии 24 каналу отметила амбассадор Международной амбассады женщин-предпринимательниц Наталья Вальда.

      Читайте также: Снизят ли цену на газ и кому за это благодарить: мнение эксперта

      Команда Зеленского призвала НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет министров соответственно снизить цены для населения с 1 мая. К тому же, известно, что для промышленности цена ниже, чем для населения. Поэтому есть все основания и возможности для хотя бы и незначительного, но немедленного снижения цены, заметила Вальда.

      Однако, до сих пор действующим президентом является Петр Порошенко, а Владимир Зеленский еще не имеет полных полномочий. Если сейчас Порошенко и правительство будут блокировать решение о снижении цены газа – они таким образом продемонстрируют свое противостояние новому президенту и возможности немедленно облегчить состояние с газом в пределах реального на настоящее время,
      – считает предпринимательница.

      Вальда подытожила: в интересах самого Петра Порошенко и правительства способствовать снижению стоимости газа для населения уже именно сейчас.

      Читайте также: С 1 мая украинцы будут платить за газ меньше

       

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Нафтогаз Тарифы на газ Газ Новости политики Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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