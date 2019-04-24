Вопрос цены газа сейчас политизирован, – эксперт

Вопрос цены на газ в Украине сегодня более политический, чем экономический. Последние четыре месяца цены на газ в Европе снижались, но сейчас цена на газ для населения Украины выше, чем цена газа на бирже в Европе.

Об этом в комментарии 24 каналу отметила амбассадор Международной амбассады женщин-предпринимательниц Наталья Вальда.

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Команда Зеленского призвала НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет министров соответственно снизить цены для населения с 1 мая. К тому же, известно, что для промышленности цена ниже, чем для населения. Поэтому есть все основания и возможности для хотя бы и незначительного, но немедленного снижения цены, заметила Вальда.

Однако, до сих пор действующим президентом является Петр Порошенко, а Владимир Зеленский еще не имеет полных полномочий. Если сейчас Порошенко и правительство будут блокировать решение о снижении цены газа – они таким образом продемонстрируют свое противостояние новому президенту и возможности немедленно облегчить состояние с газом в пределах реального на настоящее время,

– считает предпринимательница.

Вальда подытожила: в интересах самого Петра Порошенко и правительства способствовать снижению стоимости газа для населения уже именно сейчас.

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