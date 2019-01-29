Вопрос о Ракицком в сборной будет решаться тренером, – член исполкома ФФУ

Член исполкома Федерации футбола Украины, президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал переход защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого в "Зенит".

По словам Макарова, участие Ярослава Ракицкого в матчах сборной Украины зависит только от решения тренера. При этом, политика остается вне футбола.

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Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе. Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды. Переход в "Зенит" – это выбор самого футболиста. Исполком ФФУ по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться. Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики,

– сообщил Макаров.

24 канал писал, что 28 января "Зенит" официально объявил о подписании защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.

В новой команде 29-летний украинец будет играть под 44-м номером. Стоимость трансфера Ракицкого не называется, однако, по слухам, она составила около 12 млн евро.

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