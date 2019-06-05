Вопрос разделения детей после развода: как общественные организации вмешиваются в семейные дела

Для сотен украинских семей типичной является ситуация, когда после развода взаимные обвинения и иски в суд между бывшими мужьями и женами длятся годами. А страдают от этого дети, которых мать с отцом не могут поделить.

Анастасия знает обо всем этом по собственному опыту. Холодная война между ней и мужем продолжается уже не первый год.

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На стороне бывшего – еще и так называемые общественные активисты, которые ей просто физически угрожают.



Анастасия

У меня лично был случай, когда активисты ГО "Отец имеет право" руководили попыткой забрать у меня ребенка. Очень много запуганных. Некоторые сидят без детей и годами их не видят, а родители являются активистами этой организации,

– рассказала мать Анастасия.

У Елены те же проблемы – три года подряд на свидание с дочерью ее бывший муж приходит в сопровождении крепких незнакомцев.

"Активно приводит на все заседание и под квартиру представителей ГО "Отец имеет право". Так же они гастролируют и по другим областям. Мы живем на первом этаже и ребенок получал множество стрессов", – сказала мать Елена.

В полиции, пожаловалась Елена, на ее обращения не реагируют, а в службе по делам детей призывают к примирению с бывшим. У того – своя правда – говорит, несмотря на решение суда, которое позволяет ему принимать участие в воспитании, экс-жена лишила его такой возможности.



Елена

Поэтому видится с ребенком только когда приходит с государственными исполнителями и активистами.

Игорь говорит, наложенные судом штрафы на жену – доказательство того, что ему препятствуют видеться с ребенком. У экс-жены их собралось на сумму более 100 тысяч грн.

Выдержка из законодательства:

"В случае неисполнения без уважительных причин решения об установлении свидания с ребенком государственный исполнитель составляет акт и выносит постановление о наложении на должника штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, в случае повторного невыполнения – наложение штрафа в двойном размере", – написано в законодательстве.

Чтобы доказать, что ее наказывают безосновательно, Елена пошла в суд. И уже есть решение об отмене одного из штрафов. Говорит, будет бороться и против давления на нее со стороны активистов "Отец имеет право". И в этом таким, как она, помогают правозащитники.

Одна общественная организация создает войну между мужчинами и женщинами в стране – это про страну? Это такая форма патриотизма? Или это о ребенке, который становится свидетелем конфликта? Они из последних сил пытаются ходить на грани между законом и криминалом,

– подчеркнула адвокат, правозащитник Татьяна Ващенко.

Услышав претензии, руководитель организации уверял, что "не делают ничего противозаконного". А все списывают на недостатки законодательства.

"Можно обратиться в орган опеки и попечительства, получить их решение, но в Украине нет процедуры исполнения этих решений. Можно обратиться в суд, судиться несколько лет и не видеть ребенка. Нет процедур действенного доступа к ребенку", – заявил председатель общественной организации "Отец имеет право" Александр Швец.

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За то, что один из родителей препятствует видеться с ребенком, наказывают пока только на бумаге. Потому что штрафы часто просто не удается взыскать. А домашнее насилие в большинстве случаев квалифицируют как конфликт. И войны за детей будут продолжаться, пока это не изменится, отмечают правозащитники.