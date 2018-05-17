Вопрос с лицензированием лотерейных операторов должен решиться в ближайшее время, – владелец УНЛ

Владелец "Украинской национальной лотереи", британский бизнесмен Майкл Джон Фогго рассчитывает на то, что вопрос с лицензированием лотерейных операторов в Украине будет решен уже в ближайшее время.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".



"Если проследить заявления правительства за последний год, можно увидеть намерение урегулировать этот рынок, установить четкие и понятные правила проведения лотерей. Об этом заявляют чиновники правительства, министры. Надеюсь, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. Это логика процессов, трудно представить, что события могут развиваться как-то иначе – для государства нет смысла оставлять рынок в таком положении и в дальнейшем. Тем более, что существует закон о лотереях, который обязывает принять условия выдачи лицензий и выдать их компаниям, которые выполняют квалификационные требования", – отметил он.



Майкл Джон Фогго

По словам Фогго, украинское общество нуждается в цивилизованном лотерейном рынке, в который придут иностранные инвестиции, а государство заинтересовано в работе на лотерейном рынке ответственного бизнеса, который выплачивает в бюджет страны значительные суммы налогов.

"Что касается лотерейного направления в Украине, лично я прогнозирую значительное будущее, верю в успех компании и готов вкладывать в ее развитие. Началом стратегической трансформации украинского лотерейного рынка должно стать принятие украинским правительством понятных правил проведения лотерейной деятельности. Я имею в виду лицензионные условия проведения лотерей и выдачу лицензий. Только после этого можно говорить с международными партнерами о конкретике по поводу инвестиций и входить в договорные отношения. Нужно понимать, что только лицензия может дать определенные гарантии и определенность для инвестирования", – заключил он.

Также Фогго опроверг сообщения в украинских СМИ о том, что бенефициарами УНЛ являются украинские политики Александр Третьяков, Глеб Загорий, бизнесмен Борис Ложкин, а у Третьякова есть опцион на покупку доли компании.

"Я не знаком ни с кем из этих людей. Да, я видел некоторые статьи в украинских СМИ, где утверждался подобный нонсенс. Хочу подчеркнуть: я не связан и не могу быть связан с украинскими политиками. И, кстати, сейчас юристы УНЛ проводят работу касательно всех этих неправдивых публикаций. Например, в некоторых медиа утверждалось, что компанию пытались захватить рейдерским путем. Но накануне покупки я, разумеется, проверял с помощью юристов абсолютно все, что касается УНЛ, и могу заверить, что информация о рейдерском захвате – неправда. Информация о наличии у кого-то опциона на выкуп доли УНЛ – тоже абсолютная выдумка. Проведенный финансовый и юридический аудит показал, что не существует никаких прав третьих лиц и других ограничений по переходу компании в мою собственность", – подчеркнул он.